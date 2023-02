60 साल बाद Nokia ने बदला अपना Logo, अब दिखेगा कुछ ऐसा

नोकिया ने अपने 60 वर्षों के अस्तित्व में पहली बार पूरी तरह से नए लोगो के साथ अपनी ब्रांड पहचान में बदलाव की घोषणा की है. नए लोगो में पांच अलग-अलग आकार हैं जो ‘नोकिया’ शब्द बनाते हैं. उपयोग के आधार पर प्रतिष्ठित नीले रंग को विभिन्न नए रंगों में बदल दिया गया है.

रॉयटर्स के साथ एक साक्षात्कार में, मुख्य कार्यकारी पेक्का ने कहा, “स्मार्टफोन से जुड़ाव था और आजकल हम एक व्यावसायिक प्रौद्योगिकी कंपनी हैं.” पेक्का ने 2020 में फिनिश कंपनी में पद संभालने के बाद एक रणनीति तैयार की, जिसमें रीसेट, एक्सीलरेशन और स्केल का मंत्र शामिल था.

कंपनी के मुताबिक, रिसेट स्टेज अब पूरा हो चुका है, इसलिए पेक्का ने कहा कि अब दूसरा स्टेज शुरू हो रहा है. नोकिया अभी भी अपने सेवा प्रदाता व्यवसाय को बढ़ाना चाहती है, जहां वह दूरसंचार कंपनियों को उपकरण बेचती है; मुख्य ध्यान अब अन्य उद्यमों को गियर बेचने पर है.