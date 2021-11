Nokia ने लंबे इंतजार के बाद भारतीय बाजार में अपना पहला एंड्राइड टैबलेट (Android Tablet in India) लॉन्च कर दिया है. इस टैबलेट में खास फीचर्स के तौर पर 2K डिस्प्ले और स्टीरियो स्पीकर्स (Best Tablet) दिए गए हैं. इसके अलावा पावर बैकअप के लिए इसमें 8,200mAh की बैटरी मौजूद है और (Nokia T20 Tablet) कंपनी का दावा है कि ये बैटरी सिंगल चार्ज में 15 घंटे की वेब ब्राउजिंग देने में सक्षम है. Nokia T20 में यूजर्स को तीन साल तक मासिक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा. इसके अलावा दो साल तक फ्री ओएस अपग्रेड की भी सुविधा मिलेगी. आइए जानते हैं Nokia T20 टैबलेट की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स.Also Read - Garena Free Fire Redeem Codes 1 November 2021: पाएं शानदार रिवॉर्ड्स और मिनटों में जीतें गेम

Nokia T20: कीमत और उपलब्धता

Nokia T20 टैबलेट को भारतीय बाजार में 15,499 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. जो कि इसके Wi-Fi only वेरिएंट की कीमत है और इसमें 3GB + 32GB स्टोरेज दी गई है. इसके अलावा Wi-Fi only मॉडल के 4GB + 32GB वेरिएंट की कीमत 16,499 रुपये है. वहीं Nokia T20 4G मॉडल को भारत में 18,499 रुपये में लॉन्च किया गया है. यह टैबलेट की कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा ई-कॉमर्स साइट Flipkart और ऑफलाइन स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध होगा.