AI से इतना डर गया यह देश कि लगा दिया बैन! आखिर क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह?

तकनीक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल वरदान है या अभिशाप? इस मुद्दे पर सालों से बहस चल रही है, क्योंकि तकनीक हमें जितना आगे लेकर जा रही है, उतना ही कहीं न कहीं मुश्किलें भी पैदा कर रही है. खासतौर पर बच्चों के लिए तकनीक का अत्यधिक उपयोग उनके दिमाग को कमजोर कर रहा है और इसलिए कई देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया जा चुका है. लेकिन अब नॉर्वे ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. नार्वे सरकार ने एक कठोर कदम उठाते हुए फैसला किया है कि देश में 13 साल से कम उम्र के बच्चे अब AI का उपयोग नहीं कर पाएंगे. बच्चों के भविष्य को लेकर नार्वे ऐसा कदम उठाने वाला पहला देश बन गया है. आइए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के युग में नार्वे सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला?
Reuters की रिपोर्ट के अनुसार नार्वे सरकार ने अपने देश में बच्चों के AI इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. सरकार ने फैसला लिया है कि अब पहली से सातवीं कक्षा तक के बच्चे क्लासरूम में AI टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. सरकार के इस फैसले के बाद 13 साल से कम उम्र के बच्चों को एआई टूल्स का एक्सेस नहीं मिलेगा. बता दें कि सरकार का यह नया आदेश सितंबर से लागू हो जाएगा.
Reuters की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप में बताया गया है कि नार्वे सरकार ने इतना बड़ा फैसला बच्चों के गिरते टेस्ट स्कोर और कम होती ‘Critical Thinking’ को देखते हुए लिया है. सरकार का मानना है कि बच्चों को पहले खुद से पढ़ना, लिखना और गणित सीखना चाहिए, न कि रोबोटिक जवाबों पर निर्भर होना चाहिए. जबकि आजकल बच्चे काफी हद तक पढ़ाई के मामले में काफी हद तक एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है.
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नार्वे सरकार का कहना है कि पहली से सातवीं कक्षा के छात्र, जिनकी उम्र 6 से 13 वर्ष है, उन्हें सामान्य नियम के तौर पर एआई (AI) का उपयोग नहीं करना चाहिए, जबकि लोअर सेकेंडरी स्कूल के छात्र, जिनकी उम्र 14 से 16 वर्ष है, वे शिक्षकों की देखरेख में सावधानीपूर्वक इन टूल्स को अपना सकते हैं. वहीं हायर सेकेंडरी शिक्षा में, 17 से 19 वर्ष की आयु के छात्रों को एआई का उचित उपयोग करना सीखना चाहिए ताकि वे आगे की शिक्षा और काम के लिए तैयार हो सकें. इन सबके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि एआई की वजह से बच्चों की फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स को बचाया जा सके. ताकि बच्चों में सीखने की इच्छाशक्ति मजबूत हो.
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