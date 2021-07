OnePlus के को-फाउंडर कार्ल पई ने पिछले साल अपने नए ब्रांड Nothing की घोषणा की थी और कंपनी इसके तहत कई प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने हाल ही में खुलासा किया है कि Nothing ब्रांड के तहत पहला प्रोडक्ट Nothing Ear 1 भारत में 27 जुलाई को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च से पहले ही इसकी कीमत और उपलब्धता से जुड़ा खुलासा भी कर दिया गया है. इस डिवाइस में खास फीचर के तौर पर एक्टिव वॉयस कैंसिलेशन सपोर्ट मिलेगा.Also Read - Zomato लेकर आई जबरदस्त चैलेंज, बग ढूंढने पर मिलेगा लाखों रुपये का इनाम

Nothing Ear 1 की लॉन्चिंग और कीमत

Nothing Ear 1 भारत में आधिकारिक तौर पर 27 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. यह प्रोडक्ट ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर लिस्ट कर दिया गया है. जहां इसकी कीमत का भी खुलासा हो गया है. भारतीय बाजार में Nothing Ear 1 की कीमत 5,999 रुपये होगी. Flipkart ने इसके लिए एक डेडिकेटेड माइक्रो साइट जारी की है. जिससे स्पष्ट होता है कि यह डिवाइस Flipkart के माध्यम से ही सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इस कीमत में यह डिवाइस बाजार में मौजूद कई बड़े ब्रांड का टक्कर दे सकता है.