Nothing Ear 1 ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है. बता दें कि Nothing ब्रांड को OnePlus के को-फाउंडर Carl Pei ने लॉन्च किया है और इसके तहत कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बाजार में उतारेगी. Nothing Ear 1 इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट है जो कि कई शानदार फीचर्स से लैस है. ये ईयरफोन भारत में ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसमें खास फीचर के तौर पर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिए गए हैं.

Nothing Ear 1: कीमत और उपलब्धता

Nothing Ear 1 कंपनी का अर्फोडेबल डिवाइस है और भारतीय बाजार में इसे 5,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. इसे भारत के अलावा यूएस, यूके और यूरोप में लॉन्च किया गया है. जहां इसकी कीमत $99 यानि 7,400 रुपये है. मिड बजट रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया गया यह प्रोडक्ट भारतीय बाजार में कई बड़ी कंपनियों जैसे कि Oppo, Sony, Samsung और Anker Soundcore को टक्कर दे सकती है. भारत में यह ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर 17 अगस्त से सेल के लिए उपलब्ध होगी.