ब्लैक कलर में कुछ ऐसा होगा Nothing Ear (2), 10 मिनट चार्ज करें, चलेगा 8 घंटे

नये Nothing Ear (2) को ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है. भारत में इसे कस्टमर्स Flipkart पर खरीद सकते हैं. इसके स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में यहां जानिये.

Nothing ने अपने अपकमिंग फोन Phone (2) को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है और अपने फैंस की बेचैनी बढ़ाने के लिए वो बार-बार इस फोन के स्पेसिफिकेशन टीज कर रहा है. Phone (2) को कंपनी 11 जुलाई को लॉन्च करने वाली है. नथिंंग फोन 2 के लॉन्च से पहले नथिंग ने अपने ईयरबड Ear (2) के कलर का खुलासा कर दिया है. Nothing का वायरलेस ईयरबड अब ब्लैक कलर में भी अवेलेबल होगा. इससे पहले कंपनी ने वाइट कलर में ट्रूली वायरलेस स्टीरियो(TWS) ईयरबड की भारत में घोषणा की थी.

नये Nothing Ear (2) अब भारत में ब्लैक कलर में उपलब्ध होगा और इसे फ्लिपकार्ट के जरिये खरीद पाएंगे. Nothing ने ये खुलासा किया है कि TWS ईयरबड की सेल 21 जुलाई से शुरू होगी. Ear (2) की कीमत, स्पेसिफिकेशन के बारे में यहां जानें.

Nothing Ear (2) Black: कीमत और सेल की तारीख

Nothing Ear (2) Black को Flipkart से खरीद सकेंगे. इसके अलावा कुछ चुनिंदा रिटेल स्टोर पर भी ये मौजूद होगा. TWS ईयरबड को 9,999 रुपये में 21 जुलाई से खरीद सकते हैं. जिन फैंस ने आने वाले फ्लैगशिप फोन Phone (2) को प्री-बुक किया है, उनके लिए Ear (2) Black की सेल 11 जुलाई से ही शुरू हो जाएगी. इसका वाइट कलर वेरिएंट को भी Flipkart से खरीदा जा सकता है.

Nothing Ear (2) स्पेसिफिकेशन

इसमें Hi-Res ऑडियो और LHDC 5.0 टेक्नोलॉजी है. इसे Nothing X ऐप से जोड़ा जा सकता है.

Nothing Ear (2) में डुअल चैम्बर डिजाइन होगा, जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी को बढ़ाएगा.

वायरलेस ईयरबड पर्सनलाइज्ड ANC सपोर्ट के साथ आएगा. कंपनी का दावा है कि ये 40db तक नॉइस रिडक्शन कर सकता है.

इसमें नॉइस कैंसेलेशन जैसी खूबियां हैं.

बैटरी लाइफ की बात करें तो Nothing Ear (2) एक बार चार्ज करने के बाद 26 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक देता है.

ईयरबड के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है. कंपनी का दावा है कि 10 मिनट चार्ज करने के बाद ईयरबड को 8 घंटे यूज किया जा सकता है.

