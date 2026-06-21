Nothing देने जा रहा है बड़ा सरप्राइज, नई 'b' सीरीज को लेकर चर्चा तेज; क्या लॉन्च होने जा रहा है नया स्मार्टफोन?

Nothing ने अपनी नई ‘b’ सीरीज का टीजर जारी कर टेक लवर्स की उत्सुकता बढ़ा दी है. कंपनी ने अभी डिवाइस की जानकारी नहीं दी है, लेकिन नए स्मार्टफोन लॉन्च की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 21, 2026, 8:36 PM IST
Nothing b series
Nothing b series
  • Nothing ने टीजर में दिखाई नई b सीरीज
  • पहली बार कंपनी लाई बिल्कुल नई ब्रांडिंग
  • CMF प्रोजेक्ट्स अब Nothing के तहत आए

Nothing ने भारत में अपने नए प्रोडक्ट को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ानी शुरू कर दी है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक टीजर जारी किया है, जिसमें पहली बार ‘b’ सीरीज का जिक्र किया गया है. अब तक Nothing अपने स्मार्टफोन्स की नंबर सीरीज और ऑडियो डिवाइसेज के लिए जानी जाती रही है, लेकिन ‘b’ नाम के साथ आने वाला यह पहला प्रोडक्ट होगा. यही वजह है कि टेक लवर्स के बीच इस नए डिवाइस को लेकर काफी चर्चा हो रही है. फिलहाल कंपनी ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है.

टीजर में मिला संकेत

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Nothing ने X पर शेयर किए गए एक टीजर वीडियो में सिर्फ इतना दिखाया है कि ‘a’ अक्षर बदलकर ‘b’ बन जाता है. इस छोटे से संकेत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. कंपनी ने न तो डिवाइस का नाम बताया है और न ही यह साफ किया है कि यह स्मार्टफोन, ऑडियो डिवाइस या किसी दूसरी कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा. हालांकि टीजर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कई लोग इसे कंपनी की नई स्मार्टफोन सीरीज से जोड़कर देख रहे हैं.

Nothing के मौजूदा प्रोडक्ट्स में क्या है खास?

इस समय Nothing के पास दो प्रमुख स्मार्टफोन लाइनअप मौजूद हैं. कंपनी की नंबर सीरीज प्रीमियम सेगमेंट में आती है, जबकि ‘a’ सीरीज को बजट और मिड-रेंज ग्राहकों के लिए पेश किया जाता है. हाल ही में कंपनी ने Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro को लॉन्च किया था. इसके अलावा ऑडियो सेगमेंट में भी Nothing की अच्छी पकड़ है. कंपनी के वायरलेस ईयरबड्स और अन्य ऑडियो प्रोडक्ट्स को काफी पसंद किया जाता है. ऐसे में नई ‘b’ सीरीज किस कैटेगरी में आएगी, यह देखना दिलचस्प होगा.

CMF के स्मार्टफोन प्रोजेक्ट्स अब Nothing के पास

टेक इंडस्ट्री में चर्चा है कि Nothing के सब-ब्रांड CMF ने अपनी स्मार्टफोन रणनीति में बदलाव किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, CMF के कई स्मार्टफोन प्रोजेक्ट्स अब Nothing के तहत आगे बढ़ाए जाएंगे. इसके साथ ही CMF ने फिलहाल नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की अपनी योजना भी रोक दी है. इतना ही नहीं, CMF Phone 2 Pro के अगले मॉडल की लॉन्चिंग भी कुछ समय के लिए टाल दी गई है. इस बदलाव के बाद Nothing के पोर्टफोलियो में नए डिवाइसेज की संख्या बढ़ सकती है.

भारत में जल्द मिल सकता है बड़ा सरप्राइज

टिप्स्टर योगेश बरार के मुताबिक, Nothing भारत में एक नए स्मार्टफोन की तैयारी कर रहा है. हालांकि अभी तक कंपनी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन नई ‘b’ सीरीज के टीजर और CMF से जुड़े बदलावों को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में Nothing कोई बड़ा ऐलान कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो भारतीय ग्राहकों को एक नया स्मार्टफोन या फिर बिल्कुल नई प्रोडक्ट कैटेगरी देखने को मिल सकती है. फिलहाल सभी की नजर कंपनी के अगले अपडेट पर बनी हुई है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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