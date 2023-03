Hindi Technology

आ गया Nothing OS 1.5.3 सॉफ्टवेयर अपडेट, जानें क्या-क्या बदलेगा

Nothing OS 1.5.3 सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फिंगरप्रिंट ट्रांजिशन में सुधार हो जाएगा और साथ ही कई बग्स को भी खत्म कर देगा.

Nothing Phone (1) के लिए Nothing ने नया सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट करना शुरू किया है. नए सॉफ्टवेयर अपडेट की रिलीज की पुष्टि करने के लिए कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल की मदद ली. Nothing OS 1.5 की रिलीज के बाद से नथिंग द्वारा यह पहला अपडेट है, जो पिछले महीने जारी किया गया था. नए अपडेट की बात करें तो यह Nothing OS 1.5.3 के रूप में आता है और यह एंड्रॉइड 13 पर आधारित है. Nothing OS 1.5.3 सॉफ्टवेयर अपडेट नए बदलाव लाता है और साथ ही कई बग्स को ठीक करता है.

चेंजलॉग के अनुसार, Nothing OS 1.5.3 सॉफ्टवेयर अपडेट मैन्युअल रूप से गेम्स को गेम्स मोड में जोड़ने के लिए सपोर्ट जोड़ता है. इसके अलावा, अपडेट पॉपअप व्यू के लिए स्मूथ एनिमेशन, लॉक स्क्रीन और एओडी के बीच बेहतर फिंगरप्रिंट ट्रांजिशन और बेहतर स्थिरता भी लाता है. अपडेट में एक नया मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम भी शामिल है जो ऐप के पुनरारंभ समय को 35% से अधिक कम करता है और समग्र बैटरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए CPU खपत को कम करता है.

Nothing OS 1.5.3 अपडेट में नए वॉलपेपर भी शामिल हैं और यह ईयर (2) के लिए सपोर्ट भी जोड़ता है. नए फीचर्स जारी करने के अलावा, कंपनी ने नए सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ कुछ बग्स को भी फिक्स किया है. कंपनी ने ग्लिफ लाइट से संबंधित समस्या को ठीक कर दिया है जो आने वाली वॉट्सऐप कॉल के लिए दिखाई नहीं दे रही थी. इसके अतिरिक्त, ब्रांड ने फ्रीज की समस्या को ठीक कर दिया है जो YouTube वीडियो प्लेबैक के दौरान हुई थी. अपडेट में डेटा से संबंधित एक निश्चित समस्या भी है जो क्विक लुक विजेट में नहीं दिखा. नए सॉफ्टवेयर अपडेट का साइज 91.79 एमबी है और हो सकता है कि इसमें मार्च सिक्योरिटी पैच शामिल न हो.