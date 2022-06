Nothing Phone (1) दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें ट्रांसपेरेंट बॉडी का उपयोग किया गया है. डिजाइन के मामले में यह स्मार्टफोन बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक होगा. यही वजह है कि यूजर्स इसके लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में इसका हैंड्स ऑन वीडियो सामने आया है जिसके बाद यूजर्स के बीच इस स्मार्टफोन (Nothing Phone (1) Launch Date) का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. बता दें कि कंपनी ने अपने स्मार्टफोन Nothing Phone (1) को पहली बार 21 जून को Stock X पर सेल के लिए उपलब्ध कराया. जहां इसके एक यूनिट के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की बोली लगाई गई.Also Read - Twitter को लेकर एलन मस्क ने किया बड़ा खुलासा, अभी भी नहीं मिले पूरे अधिकार

यूजर्स के बीच दिखा क्रेज

Stock X पर Nothing Phone (1) के 100 यूनिट्स को सेल के लिए उपलब्ध कराया गया था. जहां यूजर्स ने इसके एक यूनिट के लिए $2679 यानि करीब 2,09,33 रुपये की बोली लगाई. जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है​ कि इस स्मार्टफोन के लिए यूजर्स कितने ज्यादा ​उत्सुक हैं. वैसे यह स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में 12 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. Also Read - मात्र 749 रुपये में खरीदें 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला यह शानदार स्मार्टफोन, जानिए डिटेल

जानिए संभावित फीचर्स

Nothing Phone (1) स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले ही इसके कई फीचर्स लीक हो चुके हैं. यह दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें ट्रांसपेरेंट बॉडी का उपयोग किया जाएगा. इसके हैंड्स-ऑन वीडियो और टीजर में भी फोन के डिजाइन को दिखाया गया है. सामने आई लीक्स व टीजर के अनुसार इसके बैक पैनल में जहां यूनिक डिजाइन देखने को मिलेगा. वहीं इसमें मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग फीचर भी दिया गया है. Also Read - WhatsApp पर मात्र 30 सेकेंड में मिलेगा लोन, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल एलईडी फ्लैश के सा​थ डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा. खास बात है कि फोन में मिलने वाले एलईडी फ्लैश नोटिफिकेशन्स और कॉलिंग के दौरान ब्लिंक करेंगे. इसमें पंच होल कटआउट डिजाइन के साथ फ्रंट कैमरा मिलेगा. फोन में 6.55 इंच की फुल एचडी+ डिस्प्ले दी जा सकती है और यह Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 प्रोसेसर पर पेश होगा. पावर बैकअप के लिए इसमें 4,500mAh की बैटरी मिलेगी. इसे एंड्राइड 11 ओएस बेस्ड Nothing OS पर पेश किया जाएगा.