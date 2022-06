Nothing Phone (1) First Look: Carl Pei की कंपनी Nothing अपना पहला स्मार्टफोन Nothing Phone (1) बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर अभी तक कई टीजर व खुलासे सामने आ चुके हैं. कंपनी भी स्पष्ट कर चुकी है कि यह स्मार्टफोन बाजार में 12 जुलाई को दस्तक देगा. वहीं अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर Nothing Phone (1) स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक शेयर किया है जिसे देखकर आप भी कहेंगे ‘वाह कमाल कर दिया’.Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 16 June 2022: आज फ्री में पा सकते हैं कई धांसू रिवॉर्ड्स, जो जीताएंगे गेम

ट्रांसपेरेंट फोन का फर्स्ट लुक

कंपनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट पर अपकमिंग स्मार्टफोन स्मार्टफोन Nothing Phone (1) की पहली झलक शेयर की है. पहली झलक में ही यह डिवाइस आपका दिल जील लेगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि बाजार में आने वाला यह पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें ट्रांसपेरेंट बॉडी का इस्तेमाल किया गया है. स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक में ट्रांसपेरेंट बॉडी को दिखाया गया है. फोन के बैक पैनल में दो कैमरा सेंसर और एक फ्लैश देखा जा सकता है. इसके अलावा फोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है.



Nothing Phone (1) स्मार्टफोन का लुक बेहद ही आकर्षक है और सबसे अलग है. इसका डिजाइन दिखने में काफी हद आईफोन को टक्कर दे सकता है, क्योंकि फोन के किनारे आईफोन की तरह फ्लैट लग रहे हैं. फोन में साइड पैनल में वॉल्यूम बटन दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ पावर बटन मौजूद है.

Nothing Phone (1) स्मार्टफोन भारतीय बाजार में 12 जुलाई को रात 8.30 बजे लॉन्च किया जाएगा. यह ई—कॉमर्स साइट Flipkart पर लिस्ट कर दिया गया है ​जिससे स्पष्ट होता है कि इसे Flipkart के जरिए सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. Flipkart पर दी गई जानकारी के अनुसार यह स्मार्टफोन कंपनी के ही Nothing OS पर काम करेगा. इस लॉन्चर का बीटा वर्जन एंड्राइड फोन यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर रिलीज कर चुकी है.

हालांकि, अभी तक कई इस स्मार्टफोन के फीचर्स को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन सामने आई लीक्स के अनुसार इसमें यूजर्स को वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट की सुविधा मिलेगी. यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर पर पेश होगा और इसमें 4500mAh की बैटरी दी जा सकती है. इसके अलावा फोन में 6.43 इंच की फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी. फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 32MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है.