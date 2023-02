Hindi Technology

Nothing Phone (1) को मिला एंड्रॉइड 13 का अपडेट, मिलेंगे ये नए फीचर, ऐसे करें अपग्रेड

Nothing Phone (1) को आखिरकार एंड्रॉइड 13-आधारित नथिंग ओएस 1.5 स्टेबल अपडेट मिल गया है. जानिये इस अपडेट के बाद कोन से नये फीचर मिलेंगे और फोन को अपग्रेड कैसे करें.

लंबे इंतजार के बाद Nothing Phone (1) को आखिरकार अब Android 13 अपडेट मिल गया है. Android 13 सॉफ्टवेयर Nothing OS 1.5 लेयर के साथ आ रहा है. लंदन आधारित कंपनी के मालिक Carl Pei ने पिछले साल पहला स्मार्टफोन Nothing Phone (1) लॉन्च किया था. Nothing ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह कंफर्म किया है कि Android 13 आधारित Nothing OS 1.5 स्टेबल अपडेट रोलआउट किया जा रहा है. ट्वीट में कहा गया है कि नथिंग फोन (1) Android 13 स्टेबल अपडेट आधिकारिक तौर पर जारी किया जा रहा है और यह टॉप पर नथिंग OS 1.5 के साथ आएगा.

Nothing Phone (1) Android 13 update: फीचर्स की लिस्ट

ऐप के इंटरफेस में बदलाव होगा. मौसम की जानकारी देने के लिए इसमें नया वेदर ऐप होगा.

कैमरा यूजर इंटरफेस ज्यादा स्मूद होगा.

नया कस्माइजेशन देखने को मिलेगा, इसमें Glyph पैक होगा, जो रिंगटोन में बदलाव दिखाएगा.

नया लॉकस्क्रीन शॉर्टकट मिलेगा. कलर थीम होगा.

Nothing Phone (1) को कैसे अपडेट करें

अपने नथिंग फोन (1) को नथिंग ओएस 1.5 के साथ एंड्रॉइड 13 में अपग्रेड करने के लिए, बस सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स मेनू के नीचे सामान्य टैब के तहत सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन पर स्क्रॉल करें. यहां, अपग्रेड बस दिखना चाहिए और आपको केवल स्क्रीन के नीचे-दाईं ओर ‘डाउनलोड और इंस्टॉल’ बटन पर टैप करना है.

ध्यान दें कि एक सुरक्षित अभ्यास के रूप में, अपग्रेड होने के दौरान आपके सभी महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप लेना और आपके फोन को चार्जिंग में प्लग करना व्यावहारिक है. सुनिश्चित करें कि आप बेहतर डाउनलोड स्पीड के लिए वाई-फाई से भी जुड़े हुए हैं.