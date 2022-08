पिछले महीने इस नए Nothing Phone (1) के लॉन्च के बाद से, इसकी बिक्री की कई तारीखें देखी गई हैं. लेकिन ज्यादातर समय, यह स्टॉक से बाहर हो गया. अब लंबे इंतजार के बाद Nothing Phone (1) आखिरकार फ्लिपकार्ट पर स्टॉक में वापस आ गया है. स्मार्टफोन पारदर्शी बैक पर ग्लिफ-इंटरफेस डिजाइन सहित कुछ अनूठी विशेषताएं है. हालांकि, आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में Nothing Phone इस स्मार्टफोन के लिए कीमतों में वृद्धि की घोषणा की. फिर भी, आप फ्लिपकार्ट पर छूट, बैंक ऑफर और एक्सचेंज सौदों के साथ एक दिलचस्प डील पा सकते हैं. यदि आप बोल्ड डिजाइन के साथ नथिंग के इस लेटेस्ट एंड्रॉइड फ्लैगशिप को खरीदना चाहते हैं, तो नथिंग फोन (1) पर कीमतों और ऑफर की जांच करें. Also Read - Redmi K50i पर मिल रहा 3,500 का डिस्काउंट, चुपके से खरीद डालें

Nothing Phone (1) कीमत और ऑफर

नथिंग फोन (1) भारत में फ्लिपकार्ट के माध्यम से उपलब्ध है. आप तीन स्टोरेज विकल्पों में से चुन सकते हैं जिसमें 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज शामिल है जिसकी कीमत 33,999, एक 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ है जिसकी कीमत 36,999 और 12GB रैम विकल्प के साथ 256GB स्टोरेज वैरिएंट है. यह ब्लैक और व्हाइट रंगों में उपलब्ध है.

फ्लिपकार्ट इस फोन पर जबरदस्त ऑफर दे रहा है. एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड पर 1000 की छूट और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड पर 5 प्रतिशत कैशबैक. इसके अलावा, आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर 17,000 तक की छूट पा सकते हैं.

Nothing Phone (1): आपको इसे क्यों खरीदना चाहिए

पीछे की तरफ एलईडी लाइट की विशेषता के अलावा, यह 6.55-इंच फुल-एचडी + ओएलईडी डिस्प्ले के साथ आता है, जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 द्वारा संरक्षित है. यह 6nm क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G + का एक मिड-रेंज चिपसेट पैक करता है. फोटोग्राफी के लिए, यह 50MP Sony IMX766 प्राइमरी लेंस और 50MP सैमसंग JN1 अल्ट्रा-वाइड लेंस का डुअल-कैमरा सेटअप लाता है.

तो, अगर आपने Nothing Phone (1) खरीदने का मन बना लिया है, तो आपको जल्दी कीजिये. क्योंकि पिछली बिक्री और इसकी उपलब्धता की कमी को देखते हुए, कोई नहीं जानता कि Nothing Phone (1) कब तक स्टॉक में रहेगा.