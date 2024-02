Hindi Technology

Nothing Phone 1 Stable Android 14 Update Roll Out Begins

Nothing Phone (1) के लिए रोलआउट हुआ नया अपडेट, यूजर्स को मिला स्टेबल Android 14

नये अपडेट के बाद फोन की बैटरी लाइफ में सुधार होगा और सिस्टम स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी. जानें इस अपडेट के साथ और कौन से नये फीचर मिलेंगे.

Nothing ने दिसंबर 2023 में अपने Nothing Phone (1) यूजर्स के लिए Android 14 बीटा अपडेट जारी किया था और अब ऐसा लगता है कि टेस्टिंग फेज समाप्त हो गई है और नये अपडेट को Nothing Phone (1) के सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है. नया अपडेट Android 14 पर आधारित स्टेबल नथिंग OS 2.5 अपडेट है, जो सिर्फ Nothing Phone (1) यूजर्स के लिए है. कंपनी ने कल यानी 31 जनवरी को X (पहले Twitter) पर स्टेबल Android 14 अपडेट जारी करने की जानकारी दी.

नये Nothing OS 2.5 सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ फोन के होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन को नया डिजाइन मिलेगा. इसके अलावा नया सॉफ्टवेयर अपडेट NFC यूज के लिए एक नया ग्लिफ एनिमेशन भी लेकर आया है. लॉक स्क्रीन , स्क्रीन शॉट एडिटर, मीडिया प्लेयर विजेट, एक स्क्रीन टाइम विजेट और पेडोमीटर विजेट के लिए शॉर्टकट भी मिले हैं.

नया स्टेबल एंड्रॉयड 14 अपडेट, फोन की बैटरी लाइफ और सिस्टम स्टेबिलिटी में सुधार भी लेकर आएगा.

Nothing Phone (1) Android 14 अपडेट के साथ क्या-क्या बदलेगा

होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन कस्माइज पेज में बदलाव देखने को मिलेगा.

नया एटमोस्फीयर वॉलपेपर इफेक्ट मिलेगा. बैकग्राउंड फोटो को डायनेमिक वॉलपेपर में बदल सकते हैं. लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन के बीच बिना परेशानी के ट्रांजिशन हो सकता है.

साफ स्क्रीन अपीयरेंस के लिए सॉलिड कलर वॉलपेपर मिलेगा.

बेसिक कलर सेक्शन में एक मोनोक्रोम कलर थीम भी मिली है.

ग्लिफ इंटरफेस के म्यूजिक विजुअलाइजेशन फीचर में डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा.

ओवरऑल ग्लिफ लाइट प्लेबैक इफेक्ट मिलेगा.

NFC यूज के लिए नया ग्लिफ एनिमेशन जोड़ा गया है.

डबल प्रेस पावर बटन को कस्टमाइज किया गया है. Settings > System > Gestures में जाना होगा.

बहुत से नये लॉक स्क्रीन शॉर्टकट जोड़े गए हैं.

तीन उंगलियों के स्वाइप जेस्चर से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं अब.

स्क्रीनशॉट एडिटर बेहतर हुआ है.

डिवाइस को अनलॉक किए बिना अब डायरेक्टली क्विक सेटिंग के जरिये नेटवर्क सेट कर सकते हैं.

पेडोमीटर विजेट (स्टेप काउंटिंग के लिए), मीडिया प्लेयर विजेट, स्क्रीनटाइम विजेट जैसे कुछ नये विजेट भी मिलेंगे.

वॉल्यूम कंट्रोल इंटरफेस में भी बदलाव देख पाएंगे.

कैमरा स्टेबिलिटी और बैटरी लाइफ में सुधार

कैसे करें अपडेट

अगर आप Nothing Phone (1) यूजर हैं तो Settings में जाएं और उसमें System पर क्लिक करें और अब यहां System Update का चुनाव करें. यहां आपको Android 14 अपडेट दिखेगा. नये सॉफ्टवेयर अपडेट को स्टेजेज में रोलआउट किया जा रहा है, इसलिए संभव है कि ये कुछ ही यूजर्स तक पहुंचा हो और बहुत से यूजर्स को अभी इंतजार करना पड़ सकता है.

