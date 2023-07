Hindi Technology

Nothing Phone (2) Launched: लॉन्च हुआ नथिंंग फोन 2, कीमत से लेकर फीचर तक, जानें सबकुछ यहां

Nothing ने अपने सेकेंड जनरेशन Nothing Phone 2 को अपग्रेडेड फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च कर दिया है. कीमत से लेकर स्पेसिफिकेशन और ऑफर तक यहां सब कुछ जानें.

आखिरकार Nothing Phone 2 लॉन्च हो गया है और इसके फैंस इसे फ्लिपकार्ट पर बुक कर सकते हैं. इससे पहले कंपनी ने Nothing Phone 1 पिछले साल लॉन्च किया था. लॉन्च के वक्त कंपनी के सीईओ और को-फाउंडर कार्ल पई (Carl Pei) ने कहा कि Phone (2) के साथ हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन इनोवेशन के साथ टॉप नॉच फीचर वाला फोन ला रहे हैं. जानिये इस फोन में कौन कौन सी खूबियां होंगी.

Nothing Phone 2: फीचर और स्पेसिफिकेशन

Nothing का सेकेंड जनरेशन स्मार्टफोन Phone 1 का रिफाइंड वर्जन है, जिसमें 6.7 इंच OLED LTPO डिस्प्ले है. ये अडैप्टिव रिफ्रेश रेट 120Hz के साथ आ रहा है. प्रोटेक्शन के लिए इसमें Gorilla Glass है. फोन के आगे और पीछे दोनों तरफ गोर्रिला ग्लास है. लेकिन हैंडसेट में कहीं प्लास्टिक नहीं है. इस फोन में आपको सिर्फ मेटल और ग्लास मिलेगा. इसकी डिजाइनिंंग में आपको ज्यादा कुछ नया नहीं दिखेगा. ये अपने पहले हैंडसेट नथिंंग फोन 1 जैसा ही दिखता है, लेकिन LEDs थोड़ी ज्यादा दिखेगी.

प्रोसेसर : हालांकी फोन में जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, वह है प्रोसेसिंग पावर. Nothing Phone 1 में मिड रेंज का Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G चिपसेट था. जबकि Nothing Phone 2 में फ्लैगशिप लेवल का अंडर द हुड Snapdragon 8+ Gen 1 है. ये 12GB RAM तक आ रहा है. फोन Nothing OS 2.0 पर चलता है.

फ्रंट कैमरा : नथिंग फोन 1 की तरह ही Nothing Phone 2 में डुअल कैमरा है. 50MP प्राइमरी Sony IMX890 सेंसर के साथ एक 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलेगा. कैमरा सिस्टम बिल्ट इन EIS और OIS के साथ आएगा. इसकी मदद से यूजर्स 60fps पर 4K वीडियोज बना सकते हैं.

Pei के अनुसार डिवाइस के साथ आ रहे नये कैमरा के साथ 18 बिट इमेज सिग्नल प्रोसेसर (ISP) होगा, जो 4,000 गुना ज्यादा जानकारियों के साथ क्लिक करेगा. ये Nothing Phone 1 के ISP से तगड़ा है. इसके कैमरा में नए एडवांस HDR और मोशन कैप्चर 2.0 की खूबियां हैं.

सेल्फी कैमरा : कैमरे की बात करें तो इसमें 32MP Sony IMX615 सेल्फी शूटर दिया गया है. ये 60fps पर 1080P वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है.

बैटरी लाइफ : अगर बैटरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि Nothing Phone 2 में 4700mAh बैटरी होगी और 20 मिनट के भीतर हैंडसेट को 50 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है.

Nothing Phone 2: कीमत

8GB RAM/128GB स्टोरेज वेरिएंट वाले Nothing Phone 2 की कीमत 44999 रुपये है. वहीं 12GB RAM/256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 49999 रुपये है. टॉप एंड मॉडल 12GB RAM/512GB स्टोरेज को 54999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. Nothing Phone 2 दो कलर ऑप्शन में अवेलेबल है- ब्लैक और वाइट.

जिन्होंने प्री-ऑर्डर में फोन को बुक किया है, उनके लिए फोन की बुकिंंग Flipkart पर शुरू हो चुकी है. बाकी लोगों के लिए इसकी सेल 21 जुलाई से शुरू होगी.

