Hindi Technology

Nothing Phone (2) Launch: इसी साल लॉन्च होने वाला है नथिंग फोन (2), लेकिन भारतीय यूजर्स को करना होगा इंतजार

Nothing Phone (2) Launch: इसी साल लॉन्च होने वाला है नथिंग फोन (2), लेकिन भारतीय यूजर्स को करना होगा इंतजार

रिपोर्ट्स के अनुसार Nothing जल्द ही इस साल अपना नया हैंडसेट लॉन्च करने वाला है. हालांकि कंपनी सबसे पहले इसे अमेरिका में लॉन्च करेगी और उसके बाद ही भारत समेत बाकी ग्लोबल मार्केट में इसे लॉन्च किया जाएगा.

कार्ल पेई के Nothing ने जुलाई 2022 में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था. अब रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि कंपनी जल्द ही अपने दूसरे हैंडसेट नथिंग फोन (2) (Nothing Phone 2) के साथ बाजार में आने वाली है. कंपनी ने इसकी तैयारी कर ली है और साल 2024 के अंत तक वह इसे लॉन्च कर सकते है. हालांकि, भारत में मौजूद नथिंग फोन लवर्स को इसके लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. क्योंकि यह फोन सबसे पहले अमेरिकी यूजर्स के लॉन्च होगा और उसके बाद भारत समेत दूसरे देशों के लिए इसे जारी किया जाएगा.

इनवर्स के साथ एक साक्षात्कार में, नथिंग के संस्थापक और सीईओ कार्ल पेई ने कहा कि कंपनी ने अमेरिका को हमारी नंबर 1 प्राथमिकता बनाने का फैसला किया है. उन्होंने बातों-बातों में यह संकेत दिया कि नथिंग फोन (2) को पहले अमेरिका में लॉन्च किया जा सकता है.

पेई ने कहा कि हमने बाजारों के मामले में अमेरिका को अपनी नंबर 1 प्राथमिकता बनाने का फैसला किया है. कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करते हुए पेई ने कहा कि साल 2021 के मुकाबले पिछले साल हमारा रेवेन्यू 10 गुना रहा. हमने 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा कारोबार किया. पहले साल हमने 24 मिलियन डॉलर का कारोबार किया था. हम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. हमने एक लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचे हैं.

Nothing का पहला प्रोडक्ट Nothing Ear (1) था, जिसे बाजार में साल 2021 में लॉन्च किया गया था. इसके बाद साल 2022 में कंपनी ने Nothing Phone (1) लॉन्च किया. इस फोन में 6.55 इंच फुल HD+ OLED डिस्प्ले है, जो 60Hz से 120 Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसका स्क्रीन HDR10+ और कॉर्निंग गोर्रिला ग्लास 5 से लैस है, जो फ्रंट और बैक दोनों तरफ लगा है. Nothing के हैंडसेट में मिड रेंज का Qualcomm Snapdragon 778+ octa-core प्रोसेसर लगा हुआ है.

बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी 18 घंटे चल सकती और दो दिन स्टैंडबाय पर रह सकती है. इसके साथ यह फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, जो आधे घंटे में 50 फीसदी बैटरी फुल करने का दावा करता है.