Nothing Phone (2) के लॉन्च से पहले लीक हुई कीमत, Flipkart पर प्री-बुकिंग शुरू

Nothing Phone (2) की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है. आप Flipkart पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं.

भारत में Nothing Phone (2) लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसे 11 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. लेकिन फ्लिपकार्ट पर इसकी प्री-बुकिंंग शुरू हो चुकी है. लॉन्च से पहले ही हैंडसेट की कीमत, कैमरा, डिस्प्ले और दूसरे स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं. Nothing ने ये कंफर्म किया है कि ये स्मार्टफोन पूरी तरह से “Made in India” है और इसमें Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट है.

स्मार्टफोन Flipkart पर प्री-बुकिंग के लिए अवेलेबल है. Nothing ने ये कंफर्म कर दिया है कि आने वाला स्मार्टफोन सफेद और काले रंग में होगा.

Nothing Phone (2) की कीमत कितनी हो सकती है

लीक रिपोर्ट के अनुसार Nothing Phone (2) की कीमत 42,000 या 43,000 रुपये होगी. इस प्राइस ब्रैकेट में Nothing Phone (2) की टक्कर Pixel 7a और OnePlus 11R से होगी.

Nothing Phone (2) में हो सकते हैं ये स्पेसिफिकेशन

Nothing Phone (2) में 6.7 इंच FHD+ डिस्प्ले होगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. इसमें Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट होगा और और ये 12GB RAM/256GB कंफिगरेशन के साथ आ सकता है . फोन Nothing OS 2.0 आउट ऑफ द बॉक्स पर चलता है.

फोटोग्राफी के लिए जो अफवाहें आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि फोन में 50MP Sony IMX890 मेन कैमरा होगा. इसका कैमरा सेंसर ऑप्टिकल इमेज स्टैबलाइजेशन (OIS) और इन-सेंसर जूम को सपोर्ट करता है. इससे पहले OnePlus 11 में भी ऐसे ही फीचर थे. Nothing Phone (2) में सेल्फी के लिए 16MP कैमरा दिया गया है.

बैटरी की बात करें तो इसमें 4,700 mAh बैटरी है. Nothing ने ये कंफर्म किया है स्मार्टफोन को तीन साल तक Android अपडेट मिलेगा और चार साल तक सेक्योरिटी अपडेट मिलेगा.

टेक टुडे के साथ हुए इंटरव्यू में Nothing CEO कर्ल पई (Carl Pei) ने कहा था कि भारत एक जरूरी स्ट्रैटजिक मार्केट है. आगे भी ये जरूरी रहेगा. वर्तमान में बात करें तो माइक्रोइकोनॉमिक्स पूरी दुनिया में ठीक नहीं है, लेकिन भारत में हमें रिसेशन महसूस नहीं होता. यहां इकोनॉमी ग्रो कर रही है. यहां यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, जो बहुत ही टेक सेवी है.

