Hindi Technology

Nothing Phone (2) के साथ आएगा ट्रांसपेरेंट टाइप - C केबल, लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन

Nothing Phone (2) के साथ आएगा ट्रांसपेरेंट टाइप - C केबल, लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन

कंपनी के सीईओ ने टीजर शेयर करते हुए बताया है कि Nothing Phone (2) के साथ USB टाइप-C केबल आएगी. Phone (1) से ये बिल्कुल अलग होगा.

Nothing Phone (2) को लेकर उसके फैन्स एक्साइटेड हैं और कंपनी इसे 11 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है. जैसे – जैसे लॉन्च नजदीक आ रहा है कंपनी धीरे-धीरे इसके कई फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में खुलासे कर रही है. लॉन्च से पहले ही फोन के चिपसेट, डिस्प्ले साइज और बैटरी के बारे कंपनी ने बता दिया है. अब Nothing के फाउंडर और CEO कार्ल पई ने Nothing Phone (2) के साथ आने वाले चार्जिंग सपोर्ट के बारे में जानकारी दी है. कार्ल ने ट्विटर पर इसका इसका टीजर जारी किया है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि Nothing Phone (2) के साथ USB टाइप-C चार्जिंग केबल आएगा, जो कि ट्रांसपेरेंट होगा. ये Phone (1) से बिल्कुल अलग है.

Nothing Phone (2) USB टाइप-C केबल का ऐसा होगा डिजाइन

1. आउटर शेल के लिए ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ सिल्वर फिनिशिंग होगी. यानी आपको फोन के ट्रांसपेरेंट डिजाइन जैसा ही टाइप सी केबल भी ट्रांसपेरेंट ही मिलेगी.

2. टाइप C केबल में ‘Nothing’ ब्रांडिंग होगी, जो कि बिल्कुल नया है.

3. केबल का रंग सफेद है, लेकिन अफवाह है कि Nothing Phone (2) के साथ चार्जिंग ब्रिक नहीं आएगी. कंपनी फ्लिपकार्ट पर 45W चार्जिंग ब्रिक सेल कर रही है. Phone (1) के साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आ रहा था.

Nothing Phone (2) स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले : Nothing Phone (2) में 6.7 इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले होगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा और इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर.

प्रोसेसर : Phone (2) में Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC होगा जो Adreno GPU के साथ आएगा.

OS: ये फोन Android 13 OS पर चलेगा और Nothing OS 2.0 आउट ऑफ द बॉक्स भी साथ होगा.

RAM और स्टोरेज : Nothing Phone (2) तीन वेरिएंट 8GB + 128GB, 8GB + 256GB और 12GB + 256GB में आएगा.

कैमरा : फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा होगा, जो OIS के साथ आएगा. हालांकि सेकेंडरी कैमरा के बारे में अभी तक खुलासा नहीं किया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP कैमरा दिया जाएगा.

बैटरी : फोन में 4,700mAh बैटरी होगी.