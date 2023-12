Hindi Technology

Nothing Phone 2a Launch Date Leaked Check Specifications And Wallpapers

लीक हुई Nothing Phone (2a) की लॉन्च डेट, ये हैं संभावित स्पेसिफिकेशन

लीक के अनुसार Nothing Phone (2a) 27 फरवरी को लॉन्च हो सकता है. डिवाइस में 50MP डुअल कैमरा सेटअप हो सकता है और साथ में 32MP सेल्फी कैमरा हो सकता है.

नए मिड-रेंज स्मार्टफोन, Nothing Phone (2a) की लॉन्चिंंग जल्द ही हो सकती है. पिछले कुछ हफ्तों से डिवाइस को लेकर कई लीक आ गए हैं. अब, स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, वॉलपेपर, लॉन्च डेट की जानकारी और डिस्प्ले डिटेल एक बार फिर सामने आ गए हैं.

Trending Now

Nothing Phone (2a) में होंगे कौन से फीचर

Smartprix की रिपोर्ट के अनुसार Nothing Phone (2) में एक AMOLED डिस्प्ले होगा, जो 1084×2412 पिक्सेल रिजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. डिवाइस का डिस्प्ले BOE और Visionox ने तैयार किया है. फोन में MediaTek का octa-core Dimensity 7200 SoC प्रोसेसर है.

You may like to read

स्मार्टफोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा (सैमसंग S5KGN9 सेंसर) कैमरा होगा, जिसका सेंसर साइज 1/1.5″ और पिक्सल साइज 1.0 माइक्रोन है. 50MP सेंसर को सेकेंडरी 50MP सैमसंग S5KJN1 अल्ट्रावाइड कैमरे के साथ जोड़ा जाएगा, जिसका सेंसर आकार 1/2.76″ और पिक्सेल आकार 0.64 माइक्रोन है. सेल्फी और वीडियो-कॉलिंग के लिए, डिवाइस में 32MP कैमरा (सोनी IMX615 सेंसर) होगा.

नथिंग फोन (2a) चार क्षेत्रों में उपलब्ध होगा और वेरिएंट का कोडनेम PacmanIND (भारत), PacmanJPN (जापान), PacmanEEA (यूरोप), और Pacman (वैश्विक) है. डिवाइस ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च होगा. स्मार्टफोन में सात वॉलपेपर शामिल होंगे जिन्हें रक्से, नेक्सुल, अजुनिम वाइट, ऑर्बिक, रूब्रेन ब्लैक, अम्ब्रा और विरमार नाम दिया जाएगा.

Nothing इस नये हैंडसेट को अपने MWC 2024 इवेंट “Nothing to See” में लॉन्च कर सकता है. इवेंट 27 फरवरी को आयोजित होने वाला है. रिपोर्ट के अनुसार Nothing Phone (2a) इसी इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है.

Nothing Phone (2) स्पेसिफिकेशन (संभावित)

डिस्प्ले: फोन में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले होगा, जो 1084×2412 पिक्सेल रिजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा.

प्रोसेसर: फोन MediaTek के octa-core Dimensity 7200 SoC के साथ Mali-G610 MP4 GPU पर चलेगा.

रियर कैमरा: इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा होगा (Samsung S5KGN9 sensor) और एक 50MP अल्ट्रा वाइड लेंस (Samsung S5KJN1 sensor),

फ्रंट कैमरा: 32MP (Sony IMX615 sensor) का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Technology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें