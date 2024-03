Hindi Technology

भारत में लॉन्च हुआ Nothing Phone (2a), चेक करें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Nothing Phone (2a) के साथ तीन Android वर्जन अपग्रेड और चार साल का सेक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा.

फाइनली Nothing ने अपने पहले मिड रेंज हैंडसेट Nothing Phone (2a) को भारत में लॉन्च कर दिया है. Nothing Phone (2a) कंपनी का पहला फोन है, जो मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया गया है. इसमें MediaTek Dimensity 7200 Pro प्रोसेसर दिया गया है. आइये इस नये हैंडसेट की कीमत और स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं.

Nothing Phone (2a): भारत में कीमत

बता दें कि Nothing Phone (2a) को भारत में 5 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है और इसके तीन कंफिगरेशन लॉन्च किए गए हैं – 8GB + 128GB, 8GB + 256GB और 12GB + 256GB.

Nothing Phone (2a) 8GB + 128GB की कीमत 23,999 रुपये है.

Nothing Phone (2a) के 8GB + 256GB की कीमत 25,999 रुपये है.

Nothing Phone (2a) के 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है.

Nothing Phone (2a) हैंडसेट को फ्लिपकार्ट पर 12 मार्च से खरीद सकते हैं. प्लैटफॉर्म पर मिल रहे ऑफर के चलते आप Phone (2a) को 19,999 रुपये में खरीद सकते हैं. HDFC बैंक कार्ड पर 2,000 रुपये की इंस्टैंट छूट और 2,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है. इसके अलावा एक साल का Perplexity AI फ्री में मिल सकता है.

स्पेसिफिकेशन पर डालें नजर

नथिंग फोन (2ए) में नथिंग फोन (1) और फोन (2) की तरह ही ट्रांसपेरेंट डिजाइन है. स्मार्टफोन गोलाकार कैमरा मॉड्यूल के चारों ओर GLYPH लाइट भी दे रहा है. 10 नए रिंगटोन और नोटिफिकेशन टोन के साथ GLYPH इंटरफेस को अपडेट किया गया है. GLYPH इंटरफेस GLYPH टाइमर, GLYPH कंपोजर, फ्लिप टू GLYPH, म्यूजिक विज़ुअलाइजेशन और बहुत कुछ जैसी सुविधाओं को सक्षम बनाता है.

फोन में 6.7-इंच 10-बिट वाला फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले, फुल HD+ (2412×1084 पिक्सल) रेजोल्यूशन, 30Hz – 120Hz अनुकूली रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैंपलिंग दर, 1300nits पीक ब्राइटनेस, 50,00,000:1 कंट्रास्ट रेशियो, 2160Hz PWM डिमिंग और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 सेक्योरिटी है. ये माली G610 GPU के साथ मीडियाटेक डाइमेंशन 7200 प्रो SoC पर चलता है. मेमोरी की बात करें तो ये 8GB/12GB रैम और 8GB वर्चुअल रैम के साथ आ रहा है.

फोन दो स्टोरेज वेरिएंट 128GB/256GB ऑनबोर्ड में आ रहा है. सॉफ्टवेयर में यह एंड्रॉइड 14 पर आधारित नथिंगओएस 2.5, तीन एंड्रॉइड वर्जन अपग्रेड और चार साल के सुरक्षा पैच अपडेट के साथ आ रहा है.

इसमें एलईडी फ्लैश के साथ डुअल-रियर कैमरा सेटअप है. एक 50MP सैमसंग ISOCELL S5KG9 सेंसर 1/1.56-इंच सेंसर आकार, f/1.88 अपर्चर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और EIS के साथ है. अल्ट्रा-वाइड-एंगल कार्यक्षमता, 114° दृश्य क्षेत्र, 1/2.76-इंच सेंसर आकार और f/2.2 अपर्चर के साथ 50MP सैमसंग JN1 सेंसर है. फ्रंट में 32MP Sony IMX615 सेंसर, 1/2.74-इंच सेंसर साइज़ और f/2.2 अपर्चर के साथ है.

फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है. इसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है. यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग एडॉप्टर रिटेल बॉक्स में शामिल नहीं है.

इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और फेस अनलॉक (फेस कवरिंग के साथ काम करता है) का फीचर भी है. फोन दो कलर ऑप्शन ब्लैक और वाइट में आ रहा है. पानी और धूल प्रतिरोधी के लिए इसे IP54 की रेटिंग मिली है.

