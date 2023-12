Nothing Phone 2a भारत में जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने किया टीज

जैसा कि ब्रांड ने टीज किया है, भारत में Nothing Phone 2a का लॉन्च बहुत करीब है. हालांकि नथिंग ने डिवाइस को स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन उसने अपने X.com अकाउंट बायो के जरिये घोषणा की कि ‘इस सप्ताह कुछ आ रहा है’. हाल ही में सामने आए लीक और बीआईएस सर्टिफिकेशन लिस्टिंग की सीरीज को देखते हुए, यह मान लेना सुरक्षित होगा कि ब्रांड इस सप्ताह भारत में Nothing Phone 2a लॉन्च कर सकता है.

हालांकि आगामी डिवाइस के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि Phone 2a, नथिंग फोन (2) का अधिक किफायती वेरिएंट होगा. नया Nothing Phone 2a देश में ब्रांड की ओर से पेश किया जाने वाला तीसरा स्मार्टफोन होगा. आइए कार्ल पेई के महत्वाकांक्षी ब्रांड के अभी तक जारी होने वाले मिड-रेंजर के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उस पर एक नजर डालें.



जैसा कि आप ऊपर की फोटो में देख सकते हैं, नथिंग ने हाल ही में अपने एक्स हैंडल पर एक गुप्त पोस्ट पोस्ट किया है, जिसमें यूजर्स से इसके बायो की जांच करने को कहा गया है. अपने प्रोफाइल में, ब्रांड ने अपने जनरल बायो को ‘इस सप्ताह कुछ आ रहा है’ में बदल दिया. अफवाहों के आधार और Nothing Phone 2a की बीआईएस लिस्टिंग को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि ब्रांड अपना तीसरा स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार हो रहा है. इस बात की पुष्टि मशहूर टिपस्टर इशान अग्रवाल ने भी की है.

Nothing Phone (2a) launch is not too far…

