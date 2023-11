Hindi Technology

Nothing Phone 2a May Launch In 2024 Display And Design Tipped

Nothing Phone 2a पर काम कर रही कंपनी, डिस्प्ले और डिजाइन हुई लीक

Nothing Phone 2a के बारे में कहा जा रहा है कि ये मिड रेंज का फोन हो सकता है, जिसमें 6.7 इंच का डिस्प्ले हो सकता है.

हाल की अफवाहों के अनुसार, Nothing Phone (1) और Nothing Phone (2) लॉन्च करने के बाद, कंपनी अब ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस कर रही है. हालांकि, एक्स (पहले ट्विटर) पर एक टिपस्टर ने शेयर किया है कि ब्रांड एक नए मिड-रेंज फोन पर काम कर रहा है, जिसे Nothing Phone 2a कहा जा रहा है. टिपस्टर ने फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी देने के अलावा, मॉडल नंबर, मोनिकर और डिजाइन के बारे में भी बताया है.

Nothing Phone 2a पर चल रहा काम

टिपस्टर संजू चौधरी के एक्स पर एक पोस्ट के अनुसार, नथिंग के अगले फोन को नथिंग फोन 2ए नाम दिया जाएगा. हैंडसेट का मॉडल नंबर AIN142 बताया गया है. हालांकि, यह कोई नई जानकारी नहीं है क्योंकि उपनाम और मॉडल नंबर की पुष्टि अगस्त में IMEI डेटाबेस पर की गई थी.

पोस्ट में फोन का संभावित डिजाइन भी शामिल है, जिसमें रियर डिजाइन दिखाया गया है. हम बैक पैनल पर एक परिचित एलईडी पट्टी और एक पारदर्शी डिजाइन देखते हैं. ऐसा लग रहा है कि नथिंग फ़ोन 2a में गोल किनारों के साथ एक बॉक्सी चेसिस है और स्ट्रिप लाइट डिजाइन नथिंग फोन (1) के समान है.

टिप्सटर का कहना है कि आखिर वाला डिजाइन थोड़ा अलग हो सकता है. एक्स यूजर का दावा है कि फोन में 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले और सेल्फी शूटर के लिए एक पंच-होल कटआउट होगा.

हैंडसेट बैक पैनल पर डुअल कैमरा सेंसर के साथ आ सकता है, जो ग्लास से बना हो सकता है. नाम के मुताबिक नथिंग फोन 2ए नथिंग फोन 2 से थोड़ा सस्ता होगा और नथिंग फोन 1 के ऊपर रखा जाएगा.

