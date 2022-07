Nothing Phone (1) आज 12 जुलाई को लॉन्च हो रहा है. कार्ल पेई के यूके स्थित फर्म नथिंग का यह पहला फोन है. कंपनी ने पिछले साल भारत में नथिंग ईयर 1 (Nothing ear 1) TWS ईयरबड लॉन्च किया था और अब कंपनी स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है. नथिंग फोन (1) को लंदन में लॉन्च किया जा रहा है. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग पूरी दुनिया में देखी जा सकेगी. Nothing के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाकर आप इसकी लॉन्चिंग देख सकते हैं.

Nothing Phone (1) की लॉन्चिंग आज रात 8:30 pm बजे शुरू होगी. कंपनी ने पहले ही यह कंफर्म कर दिया है कि भारत में इसकी सेल Flipkart के जरिये होगी. ग्राहकों को Flipkart पर कई ऑफर भी दिये जा रहे हैं. हालांकि कंपनी ने फोन लॉन्च करने से पहले ही उसके की फीचर्स की जानकारी दे दी है. अगर आप Nothing Phone (1) पर पैसे खर्च करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले यहां दी गई कुछ जरूरी बातें जान लें.Also Read - Nothing Phone (1) के लिए यूजर्स के बीच दिखा जबरदस्त क्रेज, लगाई 2 लाख रुपये से अधिक की बोली

Nothing Phone (1) फीचर्स और खास बातें

1. Nothing Phone (1) में यूनिक रीयर पैनल लगा है, जो 900 LEDs का इस्तेमाल करता है, जिससे Glyph Interface पैटर्न तैयार होता है. चार्जिंग इंडिकेटर और अन्य फीचर्स. रिंगटोन के अनुसार भी यह लाइट फ्लिक करेगी. हालांकि Glyph Interface को यूजर अपने अनुसार बदल सकता है. इस फोन में एक छोटा सा लाल LED भी दिया गया होगा, जो वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त ब्लिंक करेगा. Also Read - सामने आया ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन Nothing Phone (1) का फर्स्ट लुक, खूबसूरत डिजाइन जीत लेगा आपका दिल

2. स्मार्टफोन में 6.55-inch OLED डिसप्ले होगा. पंच होल कटआउट के साथ ऊपर बाईं ओर सेल्फी कैमरा होगा. इसके अलावा स्मार्टफोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा.

3. फोन में Qualcomm Snapdragon 778G+ चिपसेट होगा. इसमें 12GB RAM और 256GB इंटर्नर स्टोरेज होगा.

4. ब्रैंड ने पहले ही कंफर्म किया है कि एंड्रॉयड बेस्ड Nothing OS पर होगा.

5. फोन में 4,500 mAh बैटरी होगी और 33W फास्ट चार्जिंग होगी.

6. कैमरा की बात करें तो इसमें डुअल कैमरा सेटअप है. 50MP प्राइमरी सेंसर और 16MP अल्ट्रा वाइड सेंसर. फ्रंट में Nothing Phone (1) में 16MP सेल्फी कैमरा होगा.

7. ऑफर : Flipkart पर खरीदारों को 2000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा अगर वो HDFC Bank क्रेडिट या डेबिट कार्ड से खरीदारी करते हैं तो. कस्टमर HDFC bank EMI का लाभ भी उठा सकते हैं.

8. कीमत : 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 31000 होगी. 8GB + 256GB की कीमत 32000 और 12GB + 256GB की कीमत 36000 हो सकती है. डिस्काउंट के बाद खरीदारों को यह फोन 29,000, 30,000 और 34,000 की कीमत पर मिल सकता है.