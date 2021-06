Reliance Jio ने हाल ही में अपने Ji Phone के लिए WhatsApp वॉयस कॉल फीचर पेश किया था. जिसकी मदद से यूजर्स सस्ते फोन में भी WhatsApp कॉलिंग का मजा ले सकते हैं. वहीं अब कंपनी ने अपने यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बेहद ही खास और शानदार सर्विस पेश की है जो कि काफी काम आएगी और इसकी मदद से फोन रिचार्ज करना भी बेहद आसान हो जाएगा. Jio ने अपने यूजर्स को WhatsApp से फोन नंबर रिचार्ज करने की सर्विस पेश की है. यानि अब Jio यूजर्स सीधे WhatsApp से ही अपना नंबर रिचार्ज कर सकते हैं. इस सर्विस के लिए Jio ने WhatsApp के साथ इंटीग्रेट किया है. Also Read - WhatsApp पर आप किससे करते हैं सबसे ज्यादा बात, मिनटों में चल जाएगा पता, बस फॉलो करने होंगे ये स्टेप्स

Now Recharge your Jio Number via WhatsApp. Send 'Hi' to 70007 70007.

Get started now: https://t.co/3xKBfLaVsK#JioTogether #JioDigitalLife #Recharge #Whatsapp #Userfriendly #JioRecharge #RelianceJio pic.twitter.com/9oVFXfvkI2

— Reliance Jio (@reliancejio) June 9, 2021