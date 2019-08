Nubia Z20 launched: Nubia Z20 का आखिरकार चीन में लॉन्च कर दिया गया है। इसे ड्यूल डिस्प्ले (Nubia Z20 Price in india) के साथ पेश किया गया है। नूबिया का यह फोन कर्व एज डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें नॉच (how to buy online Nubia Z20 ) नहीं है। फोन के बैक में एमोलेड डिस्प्ले (Nubia Z20 Specifications) है। Nubia Z20 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें प्रइमरी सेंसर 48मेगापिक्सल का है। वहीं इसमें octa-core Qualcomm Snapdragon 855+ SoC के साथ 512जीबी तक स्टोरेज दी गई है। Nubia Z20 चीन में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हो गया है। हालांकि इसका ग्लोबल लॉन्च कब होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कंपनी ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट और Jingdong Mall, Suning और Tmall के जरिए प्री-ऑर्डर लेने शुरू कर दिए हैं।

Nubia Z20 price

Nubia Z20 को चीन में CNY 3,499 की शुरुआती कीमत में पेश किया गया है। इसमें 6जीबी रैम के साथ 128जीबी स्टोरेज है। भारतीय रुपये में यह कीमत 35,200 रुपये के आसपास होती है। वहीं इसका 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल CNY 3,699 में पेश किया गया है। भारतीय रुपये में यह कीमत 37,200 रुपये होती है। इसका टॉप एंड वेरिएंट 8GB RAM + 512GB को CNY 4,199 में पेश किया गया है। भारतीय रुपये में यह कीमत 42,200 रुपये होती है। चीन में यह स्मार्टफोन 16 अगस्त से बिक्री के लिए आएगा।

Nubia Z20 specifications, features

Nubia Z20 में 6.42-inch full-HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिजॉल्यूशन 1080×2340 pixels का है। इसके बैक पैनल में 5.1-inch HD+ फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन 720×1520 pixels का है। ड्यूल सिम Nubia Z20 एंड्रॉइड 9 पाई पर ऑपरेट होता है जिसके ऊपर Nubia UI की स्किन है। फोन में दो डिस्प्ले पैनल हैं। फोन का फ्रंट पैनल 401ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ आता है, इसका स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 91.94 पर्सेंट है। फोन में octa-core Qualcomm Snapdragon 855+ SoC दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको 8जीबी रैम और 512जीबी स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। स्मार्टफोन UFS 3.0 स्टोरेज के साथ आता है। फोन में सेल्फी के लिए डेडिकेटिड कमरा नहीं है। आप इसके लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसके अलावा इसमें 4,000mAh बैटरी है।