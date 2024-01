OPPO Reno 11F 5G का ऑफिशियल टीजर जारी, ट्रिपल रियर कैमरा और कई धांसू फीचर के साथ होगा लॉन्च

Oppo ने हाल ही में इंडोनेशिया सहित कई बाजारों में Reno 11 5G और Reno 11 Pro 5G को लॉन्च किया है. ऐसी अटकलें हैं कि देश को Reno 11 सीरीज का तीसरा मॉडल भी मिलेगा जिसे Reno 11F 5G कहा जाएगा. फोन का एक लैंडिंग पेज अब Oppo इंडोनेशिया की वेबसाइट पर लाइव है, जो दिखाता है कि इसके आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा.

Get ready for the fantastic journey with the OPPO Reno11 F! 📣🕺🏼

Siapkan dirimu untuk pengalaman bersmartphone yang luar biasa seru dengan mendaftarkan minatmu untuk #OPPOReno11F di link ini:https://t.co/wFzkIOPu5P

🔜Segera hadir!#FantasticReno#ThePortraitExpert

— OPPO Indonesia (@OPPOIndonesia) January 22, 2024