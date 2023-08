Hindi Technology

Ola Ceo Bhavish Aggarwal Hires Dog Bijlee As Employee How Netizens React

Ola के CEO ने चार पैर वाली 'बिजली' को रखा काम पर, नेटिजेन्स के रिएक्शन देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

Twitter पर चल रहे वायरल पोस्ट में देखा जा रहा है कि नया कर्मचारी कुत्ता का ओला इलेक्ट्रिक एम्प्लोई आईडी ‘440 V’ है. ये आईडी नंबर उसके नाम के साथ बिल्कुल परफेक्ट है.

Ola इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने हाल ही में एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर पोस्ट किया कि उन्होंने अपनी कंपनी में एक नए कर्मचारी को काम पर रखा है. वायरल पोस्ट में शेयर किए गए ओला इलेक्ट्रिक आईडी कार्ड के अनुसार, ये नया कर्मचारी दरअसल एक कुत्ता है और उसका नाम ‘बिजली’ है. इस नए कर्मचारी का एम्प्लाई कोड ‘440V’ है जो इलेक्ट्रिक सिस्टम में यूज किया जाने वाला स्टैंडर्ड वोल्टेज है.

आईडी कार्ड में बताया गया है कि उसका ब्लड ग्रुप ‘पॉ +वी’ (Paw +ve) है और बातचीत का तरीका ‘स्लैक’ है. आईडी कार्ड से पता चलता है कि उसका एमरजेंसी कांटैक्ट ओला ‘बीए ऑफिस’ है.

वायरल पोस्ट को X पर 1,890 लाइक्स और 152K व्यूज मिले हैं. कुछ लोगों ने टिप्पणी करते हुए इस कदम की सराहना की, “बहुत बढ़िया!” जबकि एक अन्य ने टिप्पणी की, “यह बिजली की दुनिया है, हम सब बस इसमें रह रहे हैं”. कुछ लोगों ने संकेत दिया कि अग्रवाल एलोन मस्क की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने घोषणा की थी कि उनका पालतू शीबा इनु, जिसका नाम फ्लोकी है, ट्विटर का सीईओ है. यहां एक्स पर कुछ प्रतिक्रियाएं दी गई हैं जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे और इनको पढ़ते हुए आपको हंसी भी आएगी.

The viral post has gathered 1,890 likes and 152K views on X. Some people praised this move by commenting, “Awesome Pawsome!” while another commented, “This is Bijlee’s world, we are all just living in it”. Some people indicated that Aggarwal is trying to imitate Elon Musk, who announced that his pet Shiba Inu, named Floki, is Twitter CEO. Here are a few reactions on X that you won’t want to miss.

New colleague now officially! pic.twitter.com/dFtGMsOFVX — Bhavish Aggarwal (@bhash) July 30, 2023

बिजली के रूप में नया कर्मचारी पाने के साथ ओला इलेक्ट्रिक अपने उत्पादों की पहुंच भी बढ़ा रही है. कंपनी ने घोषणा की है कि उसने Ola S1 Air के लिए पर्चेज विंडो खोल दी है. प्री-बुकिंग का ऑप्शन चुनने वाले खरीदारों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर फिलहाल 1.09 लाख रुपये में अवेलेबल है. दूसरों के लिए इसकी कीमत 10,000 रुपये अधिक होगी, जिससे कीमत 1.19 लाख रुपये हो जाएगी. प्री-बुकिंग विंडो 15 अगस्त तक खुली है.

Ola S1 Air के स्पेसिफिकेशन में 125 किलोमीटर की रेंज और 90 KM/घंटा की शीर्ष गति शामिल है. यह नियॉन, स्टेलर ब्लू, पोर्सिलेन व्हाइट, मिडनाइट ब्लू, लिक्विड सिल्वर और कोरल ग्लैम सहित 6 रंगों में उपलब्ध है.

Ola S1 Air में 3 ड्राइविंग मोड हैं: इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स. ओला के अनुसार, चार्जिंग का समय 5 घंटे है और स्कूटर के साथ दिया जाने वाला चार्जर पोर्टेबल 750W यूनिट है. इसका मुकाबला TVS iQube और आने वाली Ather 450S से होगा.

