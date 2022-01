OnePlus 10 Pro कंपनी का अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, जो कि कई दमदार फीचर्स से लैस होगा. इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया गया है. इसके साथ ही कंपनी के को-फाउंडर Pete Lau ने हाल ही में अपकमिंग स्मार्टफोन के कुछ अहम फीचर्स की जानकारी दी है. Pete Lau का कहना है कि इस स्मार्टफोन में यूजर्स को दमदार बैटरी क्षमता, शानदार कैमरा और बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा. Pete Lau ने लॉन्च से पहले ही स्मार्टफोन के कई अहम फीचर्स का आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया है.Also Read - BSNL का 106 रुपये वाले प्लान में मिल रही है 84 दिनों की वैलिडिटी, Jio और Airtel भी हुए फेल

OnePlus 10 Pro कंपनी का अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और इसे चीन में 11 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा. हालां​कि, अभी कंपनी ने भारत व अन्य देशों में इस स्मार्टफोन के लॉन्च को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है. लेकिन उम्मीद है कि ग्लोबल मार्केट में यूजर्स को इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा.

The OnePlus 10 Pro is much more than a sum of its parts. But for now, here are the specs. pic.twitter.com/iEQxgMWAkw

— Pete Lau (@PeteLau) January 5, 2022