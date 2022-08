OnePlus 10T 5G कंपनी का पहला स्मार्टफोन है, जो 16GB रैम ऑफर कर रहा है. यह रैम वेरिएंट आज 16 अगस्त से भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध है. स्मार्टफोन के मुख्य आकर्षण में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट, 150W SUPERVOOC तकनीक और 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप शामिल है. इसे भारत में 55,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है.

OnePlus 10T 5G तीन रैम विकल्पों में आ रहा है. भारत में 16GB रैम वैरिएंट की कीमत 55,999 रुपये है. यह सिर्फ मूनस्टोन ब्लैक कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. यह भारत में आज (16 अगस्त) को OnePlus.in, OnePlus Store ऐप, Amazon.in, OnePlus एक्सपीरियंस स्टोर्स और अन्य ऑफलाइन पार्टनर स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है.

We know what it takes to evolve beyond speed. #OnePlus10T 5G comes equipped with 16GB RAM and 256GB Storage along with Snapdragon 8+ Gen 1 Processor and many exciting Google Apps and Features to give you the smartphone experience you were always looking for!

