OnePlus 7 and 7 Pro Discount Offer : OnePlus फैन्स के अच्छी खबर है। कंपनी अपने लेटेस्ट OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro स्मार्टफोन पर 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर कर रही है। यह इस्टेंट डिस्काउंट ICICI और Citi बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर मिल रहा है। बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon India और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर oneplus.in से इन दोनों फोन को खरीदने पर बॉयर्स को डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी ने OnePlus 7 स्मार्टफोन को 32,999 रुपये (OnePlus Pro Price in India) की शुरुआती कीमत और OnePlus 7 Pro स्मार्टफोन को 48,999 रुपये की शुरुआती कीमत (OnePlus 7 Pro Price in India) में लॉन्च किया है।

OnePlus 7 and 7 Pro Discount Offer

डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो OnePlus 7 में 1500 रुपये और Oneplus 7 pro में 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट (OnePlus 7 and 7 Pro Discount Offer) मिल रहा है। यह ऑफर 31 जुलाई तक मान्य है। इसके साथ ही एक कार्ड से एक ही फोन खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही बॉयर्स एक्सचेंज या नो-कॉस्ट EMI का बेनिफिट भी ले पाएंगे। बता दें कि इस डिस्काउंट के लिए बॉयर्स को ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से कम से कम 20 हजार रुपये और City बैंक के क्रेडिट कार्ड से 25 हजार रुपये की ट्रांजेक्शन करनी जरूरी है। इसके साथ ही Amazon Pay से पेमेंट करने पर भी इस डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा।

OnePlus 7 Price in India

OnePlus 7 स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट को 32,999 रुपये में (OnePlus 7 Price in India) खरीदा जा सकता है। इसके बेस वेरिएंट में 6GB RAM/128GB स्टोरेज है। इसका अगला वेरिएंट 37,999 रुपये में आता है जिसमें 8जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज दी गई है। इस स्मार्टफोन का 6GB RAM वेरिएंट को Mirror Grey कलर और 8GB RAM मॉडल को Mirror Grey और Red color वेरिएंट में खरीदा जा सकता है।

OnePlus 7 Specifications

OnePlus 7 की स्पेसिफिकेशंस (OnePlus 7 Specifications) की बात करें तो इसके अफोर्डेबल होने के कारण इसमें Pro वर्जन की तुलना में कुछ बदलाव किए गए हैं। OnePlus 7 Pro के मुकाबले OnePlus 7 में छोटी डिस्प्ले दी गई है। इसमें 6.2-इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका FHD+ रिजॉल्यूशन है। इसमें OnePlus 7 Pro के जैसे 90Hz की रिफ्रेश रेट वाली QHD+ डिस्प्ले नहीं दी गई है और ना ही पॉप-अप सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें पॉप-अप सेल्फी के बजाए OnePlus 6T के जैसे वाटरड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है।

इसके अलावा बैक में भी OnePlus 6T के जैसे ही ड्यूल कैमरा सेटअप शामिल है, जिसमें 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर और 5-मेगापिक्सल का सेकंड्री कैमरा सेंसर दिया गया है। स्मार्टफोन 16-मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ आता है। OnePlus ने इस स्मार्टफोन में 3,700mAh की बैटरी दी है। इसके अलावा OnePlus 7 Android 9 Pie बेस्ड Oxygen OS के साथ आता है।

OnePlus 7 Pro Price in India

OnePlus 7 को कंपनी ने तीन वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसके पहले वेरिएंट में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है, जिसकी कीमत 48,999 रुपये (OnePlus 7 Pro Price in India) है। इसके दूसरे वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये है और इसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है और आखिर में तीसरा वेरिएंट 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 57,999 रुपये है।

OnePlus 7 Pro Specifications

OnePlus 7 Pro की स्पेसिफिकेशंस (OnePlus 7 Pro Specifications) की बात की जाए तो इसमें 6.67-इंच की Fluid AMOLED डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जो QHD+ (1,440 x 3,120 पिक्सल) रिजॉल्यूशन और 19.5:9 एक्सपेक्ट रेश्यो के साथ आती है। इसकी खासियत डिस्प्ले में शामिल 90Hz तक का रिफ्रैश रेट, HDR10+ सर्टिफिकेशन और DCI-P3 कलर प्रोफाइल सपोर्ट है। स्मार्टफोन Snapdragon 855 चिपसेट के साथ आता है, जो कि एक ऑक्टा-कोर CPU है और यह Adreno 640 GPU के साथ आता है। स्मार्टफोन में शामिल स्टोरेज UFS 3.0 प्रोटोकॉल सपोर्ट के साथ आती है। और ट्रिपल रियर कैमरे के साथ लॉन्च किया जाएगा।

OnePlus 7 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है। इसके साथ ही इसमें 16-मेगापिक्सल का सेकंड्री अल्ट्रा वाइड-एंगल कैमरा लेंस और 8-मेगापिक्सल का तीसरा लेंस है, जो 78mm टेलीफोटो लेंस के साथ आता है। यह तीसरा लेंस यूजर्स को OIS के साथ 3X लॉस-लैस जूम में फोटो खीचने में मदद करेगा। OnePlus 7 Pro में 16-मेगापिक्सल का पॉप-अप सेल्फी कैमरा दिया है, जो f/2.0 अपर्चर और 25mm वाइड लेंस के साथ आता है। OnePlus 7 Pro स्मार्टफोन में 4,000mAh कैपेसिटी की बैटरी दी गई है, जो कि 30W फास्ट चार्ज के सपोर्ट के साथ आती है। इसमें Android 9 Pie बेस्ड OxygenOS 9.5 दिया गया है।