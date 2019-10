OnePlus 7T Pro को 10 अक्टूबर को लॉन्च किया जा सकता है। यह स्मार्टफोन OnePlus 7 Pro का अपग्रेडिड वेरिएंट है। कंपनी ने 10 अक्टूबर को OnePlus 7T सीरीज में एक नया फोन लॉन्च करने को लेकर टीज किया है। हालांकि टीजर में प्रो मॉडल के आने की पुष्टि नहीं है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि कंपनी अक्टूबर महीने में OnePlus 7T Pro को लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने एक ट्विट के जरिए लिखा है “Thought we were done? Oh we’re just getting started. Watch out for something special | Oct 10,”। इससे पहले कंपनी ने 26 सितंबर को भारत में OnePlus 7T को OnePlus TV सीरीज के साथ लॉन्च किया था। कंपनी इस फोन का McLaren एडिशन भी लॉन्च कर सकती है।

हाल में HDFC बैंक के बैंकिंग ऑफर पेज में इस बात की पुष्टी की है कि OnePlus का अपकमिंग स्मार्टफोन OnePlus 7T Pro अक्टूबर मिड में भारत में भी लॉन्च किया जाएगा।

HDFC बैंक के SmartBuy ऑफर पेज में वनप्लस के प्रोडक्ट पर इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर की जानकारी शेयर की है। कंपनी के इस ऑफर पेज में फोन और टीवी शामिल हैं। इस ऑफर लिस्ट में OnePlus 7T Pro स्मार्टफोन भी शामिल है। OnePlus 7T Pro सबसे पहले OnePlus की वेबसाइट पर सेल पर आएगा। ये फोन OnePlus एक्सक्लूसिव स्टोर और रिटेल पार्टनर्स जैसे क्रोमा और रिलायंस डिजिटल में 10 अक्टूबर से आएगा। HDFC बैंक के SmartBuy ऑफर पेज में वनप्लस के प्रोडक्ट पर इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर की जानकारी शेयर की है।

HDFC बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, OnePlus 7T Pro अमेजन पर सेल में 15 अक्टूबर से आएगा। HDFC Bank के कार्ड होल्डर्स को OnePlus 7T Pro स्मार्टफोन पर 3000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर HDFC के कमर्शियल और कॉर्पोरेट कार्ड पर लागू नहीं होते हैं।