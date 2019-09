OnePlus कल यानी 26 सितंबर को अपनी लेटेस्ट OnePlus 7T सीरीज लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा कंपनी अपना पहला स्मार्ट टीवी भी लॉन्च करने वाली है, जिसमें दो मॉडल OnePlus Q1 और OnePlus Q1 Pro शामिल होंगे। इसके अलावा OnePlus 7T सीरीज के अंदर कंपनी दो स्मार्टफोन – OnePlus 7T और OnePlus 7T Pro लॉन्च कर सकती है। कंपनी पिछले कुछ समय से इस सीरीज को लगातार टीज (OnePlus 7T Leaks) कर रही है। Amazon India पर इस स्मार्टफोन के लॉन्च टीजर में इसका पूरा डिजाइन (OnePlus 7T Design) देखने को मिला था। अब सोमवार को OnePlus CEO और Founder, Pete Lau ने इस स्मार्टफोन की पैकेजिंग को टीज किया है।

Lau ने ट्विटर पर OnePlus 7T के रिटेल बॉक्स को टीज किया है। यह रिटेल बॉक्स लाल कलर का है, जो पिछले कुछ OnePlus डिवाइस में आने वाले सफेद कलर के रिटेल बॉक्स से थोड़ा लंबा लगता है। कुछ इसी तरह का लंबा बॉक्स हम Oppo Reno स्मार्टफोन का भी देख चुके हैं, लेकिन OnePlus 7T स्मार्टफोन का यह बॉक्स स्टाइल में Reno से काफी अलग है।

हाल ही में Amazon India पर इस स्मार्टफोन का एक लैंडिंग पेज पहले से लाइव हो गया है। लिस्टिंग में देखने से पता चलता है कि इस स्मार्टफोन के बैक में सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है, जो काफी बड़े बंप के साथ आता है। इस मॉड्यूल में ट्रिपल कैमरा सेटअप और LED फ्लैश देखने को मिलता है। इसके ठीक नीचे OnePlus का Logo दिया गया है। स्मार्टफोन के लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलते है, जिससे पता चलता है कि इसमें OnePlus 7 सीरीज के जैसे अलर्ट स्लाइडर और पावर बटन राइट साइड में होगा। टीजर इमेज में OnePlus 7T को मौजूदा OnePlus 7 Pro में शामिल Nebula Blue जैसे कलर के साथ देखा जा सकता है।

Red and bold, a return to the OnePlus One’s visual design. #OnePlus7T pic.twitter.com/S08hiU563P

— Pete Lau (@PeteLau) September 23, 2019