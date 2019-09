OnePlus का लेटेस्ट स्मार्टफोन Oneplus 7T भारत में 26 सितंबर को लॉन्च होना है। इस फोन के साथ कंपनी भारत में अपना टीवी भी लॉन्च करेगी। वनप्लस के सीईओ Pete Lau ने कंफर्म किया है कि कंपनी का अपकमिंग स्मार्टफोन OnePlus 7T एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन Android 10 के साथ लॉन्च किया जाएगा। Pete Lau का कहना था कि OnePlus 7T स्मार्टफोन में Android 10 ऑफर करते हुए हम काफी रोमाचिंत हैं। Android 10 और Google की एप और सर्विस के साथ आने वाला ये पहला स्मार्टफोन है।

OnePlus 7T स्मार्टफोन पहला डिवाइस है जिसमें लॉन्च के साथ ही Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ Google सर्विस प्रीलोडेड आता है। इससे पहले Huawei का Mate 30 सीरीज भी Android 10 पर रन करता है लोकिन चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार के चलते हुवावे के इस स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर और गूगल ऐप्स का सपोर्ट नहीं मिलता है।

कंपनी पिछले कुछ समय से इस सीरीज को लगातार टीज (OnePlus 7T Leaks) कर रही है। Amazon India पर इस स्मार्टफोन के लॉन्च टीजर में इसका पूरा डिजाइन (OnePlus 7T Design) देखने को मिला था। अब सोमवार को OnePlus CEO और Founder, Pete Lau ने इस स्मार्टफोन की पैकेजिंग को टीज किया है। Lau ने ट्विटर पर OnePlus 7T के रिटेल बॉक्स को टीज किया है। यह रिटेल बॉक्स लाल कलर का है, जो पिछले कुछ OnePlus डिवाइस में आने वाले सफेद कलर के रिटेल बॉक्स से थोड़ा लंबा लगता है। कुछ इसी तरह का लंबा बॉक्स हम Oppo Reno स्मार्टफोन का भी देख चुके हैं, लेकिन OnePlus 7T स्मार्टफोन का यह बॉक्स स्टाइल में Reno से काफी अलग है।

Red and bold, a return to the OnePlus One’s visual design. #OnePlus7T pic.twitter.com/S08hiU563P

— Pete Lau (@PeteLau) September 23, 2019