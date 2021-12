Best Deal on Smartphone: OnePlus के कई स्मार्टफोन पर (Discount on Smartphone) यूजर्स को शानदार डिस्काउंट ऑफर की सुविधा दी जा रही है. अगर आप भी कोई नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो इन बैंक ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं. यह ऑफर OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, OnePlus Nord CE 5G पर उपलब्ध है. (OnePlus 9 Pro Price in India) ये तीनों ही स्मार्टफोन ई-कॉमर्स साइट पर शानदार बैंक ऑफर के साथ लिस्टेड हैं. ई-कॉमर्स साइट के अलावा इस ऑफर की सुविधा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी दी जा रही है. (OnePlus Nord CE 5G Price in India) ऐसे में आप इस ऑफर का लाभ उठाकर अपने पसंदीदा (Bank Offer on Smartphone) स्मार्टफोन को बेहद ही कम कीमत में घर ले जा सकते हैं. बता दें कि स्मार्टफोन पर मिलने वाला डिस्काउंट केवल ICICI Bank कार्ड पर ही उपलब्ध होगा. लेकिन इस ऑफर का लाभ केवल 31 दिसंबर तक ही उठाया जा सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से.Also Read - Feature Phone यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट, RBI ने की बड़ी घोषणा

OnePlus 9 Pro

अगर आप OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो बता दें कि इस स्मार्टफोन पर ICIC Bank card की ओर से 5,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा ICIC Bank card से पेमेंट करने पर यूजर्स नो महीने तक नो कोस्ट ईएमआई का भी लाभ उठा सकते हैं. यह डील OnePlus.in और Amazon दोनों पर ही लिस्टेड है. इस स्मार्टफोन के 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 64,999 रुपये है. यह Morning Mist, Pine Green और Stellar Black कलर वेरिएंट में उपलब्ध है. Also Read - IMC 2021: 5G रोलआउट देश की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए- मुकेश अंबानी

OnePlus 9

OnePlus 9 पर भी 8,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन इस डिस्काउंट का लाभी केवल ICICI Bank कार्ड पर ही उपलब्ध है. इस स्मार्टफोन को नो कोस्ट ईएमआई विकल्प के साथ खरीदा जा सकता है. इसके अलावा यूजर्स को 5,000 रुपये का कूपन भी मिलेगा. इन दोनों ऑफर्स का लाभ उठाकर आप सीधे 13,000 रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं. इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 49,999 रुपये है. Also Read - Online Fraud: ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए अपनाएं ये टिप्स, कभी नहीं होंगे किसी फ्रॉड के शिकार

OnePlus Nord CE 5G

अगर आप OnePlus Nord CE 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका है. क्योंकि ICICI Bank कार्ड पर यूजर्स सीधे 1,500 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही तीन महीने की नो कोस्ट ईएमआई की भी सुविधा दी जा रही है. इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 22,999 रुपये है. इसे Blue Void, Charcoal Ink और Silver Ray कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है.