OnePlus 9 Pro Price in India 2021 Launch Date: वनप्लस कथित तौर पर अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज- वनप्लस 9 सीरीज लेकर आ रहा है. ये फोन इसी महीने लॉन्च होने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें तो वनप्लस 9 प्रो को 23 मार्च को लॉन्च (oneplus 9 pro launch date in india) करने की योजना बना रहा है. Also Read - OnePlus Nord 2 Launch Date in India: जानिए भारत में कब लॉन्च होगा वन प्लस नॉड 2, इन धमाकेदार फीचर्स से लैस होगा ये फोन

अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वनप्लस 9 प्रो 50 वॉट वायरलेस चाजिर्ंग सपोर्ट के साथ आएगा. गिजचाइना के मुताबिक, वनप्लस 9 सीरीज की टॉप-ऑफ-द-लाइन फ्लैगशिप 50 वॉट वायरलेस चार्जिग को सपोर्ट करेगी. Also Read - OnePlus 7th Anniversary Sale: OnePlus की ऐनिवर्सरी सेल शुरू, स्मार्टफोन से स्मार्ट TV तक पर ढेरों डिस्कांउट-ऑफर

यह 30 वॉट वायरलेस चार्जिग पर एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है जो वनप्लस 8 प्रो पर मौजूद था. बेहतर 50 वॉट वायरलेस चार्जिग की सहायता के लिए रिपोर्ट का हवाला है कि कंपनी एक नया वायरलेस पावर अडैप्टर भी लॉन्च करेगी. Also Read - OnePlus upcoming smartphones: OnePlus Nord N10 5G और OnePlus Nord N100 जल्द हो सकते हैं लॉन्च, जानें खास बातें

आगामी सीरीज में वनप्लस 9 और 9 प्रो शामिल होंगे, हमेशा की तरह एक बजट वैरिएंट होंगे और संभवत: वनप्लस 9 लाइट भी होगा.

वनप्लस 9 लाइट हाल ही में लॉन्च किए गए वनप्लस 8 टी से बहुत कुछ मिलता जुलता होगा. इसमें 90हट्र्ज या 120हट्र्ज एमोएलईडी डिस्प्ले, और वनप्लस 8टी के समान क्वाड-कैमरा सेटअप हो सकता है. एंड्रॉइड सेंट्रल की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें सुपर-फास्ट 65वॉट वार्प चार्ज सपोर्ट भी मिलेगा.

(इनपुट आईएएनएस)