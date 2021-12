OnePlus 9RT जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है और इसे लेकर (OnePlus 9RT Price in India) अभी तक कई लीक्स व खुलासे सामने आ चुके हैं. (OnePlus 9RT India Launch) कंपनी इसे दो स्टोरेज वेरिएंट और कई दमदार फीचर्स के साथ बाजार में उतार सकती है. बता दें कि OnePlus 9 RT को भारत से पहले इस साल अक्टूबर (OnePlus India) में चीन में लॉन्च यिा गया था. जहां इसकी शुरुआती कीमत करीब 38,800 रुपये है. अब तक सामने आई लीक्स के अनुसार OnePlus 9 RT स्मार्टफोन भारत में 19 दिसंबर को लॉन्च हो सकता है. लॉन्च से पहले इसकी भारतीय कीमत को लेकर खुलासा किया गया है.Also Read - PUBG New State December Update: मिलेंगे कई वेपन्स, नई कार और बहुत कुछ खास

OnePlus 9RT: संभावित कीमत

OnePlus 9RT को लेकर सामने आई लीक्स के अनुसार इस स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में 39,999 रुपये में लॉन्च किया जा सकता है. जो कि इसके 8GB + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत होगी. वहीं एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार फोन के 6GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट को भारत में 37,999 रुपये की कीमत में पेश किया जा सकता है. Also Read - JioPhone Next vs Samsung Galaxy A03 Core: कीमत और फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेस्ट

बता दें कि OnePlus 9RT को चीन में दो स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया था. जहां इसके 8GB + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत CNY 3,299 यानि करीब 38,800 रुपये है. वहीं 8GB + 256GB मॉडल की कीमत CNY 3,499 लगभग 41,000 और 12GB + 256GB मॉडल की कीमत CNY 3,799 यानि करीब 44,700 रुपये है. Also Read - Flipkart Mobile Bonanza Sale: iPhone 12 Mini से लेकर Poco M3 Pro 5G तक इन स्मार्टफोन पर मिलेगा जबरदस्त डिस्काउंट