स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेल का आयोजन कर रहे हैं. इसके अलावा फोन निर्माता कंपनी Xiaomi और Oneplus ने भी यूजर्स के लिए सेल की आयोजन किया है. Oneplus ने अपने प्लेटफॉर्म पर इस सेल की शुरुआत 5 अगस्त को की थी और आज यानि 9 अगस्त को इसका आखिरी दिन है. लेकिन आखिरी दिन भी आप कंपनी के कई स्मार्टफोन को कम कीमत और आकर्षक ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं. OnePlus ने अपनी वेबसाइट पर 'Celebrate One Ness With OnePlus' सेल का आयोजन किया है. इस सेल में आपको कंपनी के पुराने स्मार्टफोन से लेकर नए स्मार्टफोन तक सभी को कम कीमत में खरीदने का मौका मिलेगा.

Celebrate One Ness With OnePlus सेल की बात करें तो इसमें आप हाल ही में लॉन्च हुए कंपनी के OnePlus Nord CE 5G को बेहद ही कम कीमत में खरीद सकते हैं. इस स्मार्टफोन को भारत में 22,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया था. लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार यदि आप इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. बता दें कि इस स्मार्टफोन के 6GB + 128GB मॉडल की कीमत 22,999 रुपये है. जबकि 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 24,999 रुपये और 12GB + 256GB मॉडल की कीमत 27,999 रुपये है. इन तीनों मॉडल पर 1,000 रुपये डिस्काउंट और नो कोस्ट ईएमआई की सुविधा दी जा रही है.