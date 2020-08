OnePlus एक बजट स्‍मार्टफोन पर काम कर रहा है, जो कंपनी का एंट्री-लेवल मॉडल होगा. यह क्‍वॉलकॉम स्‍नैपड्रैगन 460 SoC प्रोसेसर के साथ आएगा. वनप्‍लस के इस नए फोन को ‘Clover’ कोडनाम दिया गया है. लेटेस्‍ट रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है. OnePlus Clover की कीमत 15 हजार रुपये से कम रहने की उम्‍मीद है. Also Read - OnePlus ला रहा 'सस्‍ता' स्‍मार्टफोन, जानें खास बातें

Android Central की रिपोर्ट के अनुसार, वनप्‍लस के इस एंट्री-लेवल स्‍मार्टफोन में क्‍वॉलकॉम स्‍नैपड्रैगन 460 SoC प्रोसेसर, HD+ डिस्‍प्‍ले और 6,000mAh बैटरी मिलेगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में इसे 200 डॉलर (करीब 14,700 रुपये) में बेचा जाएगा. अमेरिका समेत ग्‍लोबल मार्केट्स में इस स्‍मार्टफोन को जल्‍द लॉन्‍च किया जाएगा.

क्‍या हो सकते हैं स्‍पेसिफिकेशन्‍स?

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वनप्‍लस के इस नए स्‍मार्टफोन में 6.52-इंच HD+ डिस्‍प्‍ले होगा. फोन ऑक्‍टा-कोर क्‍वॉलकॉम स्‍नैपड्रैगन 460 SoC प्रोसेसर और 4 जीबी रैम के साथ आएगा. फोन में कम से कम 64जीबी स्‍टोरेज मिलेगा, जिसे माइक्रो-एसडी कार्ड से बढ़ाया जा सकेगा. फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के पीछे की तरफ होगा.

रिपोर्ट में कहा गया है कि वनप्‍लस के इस बजट स्‍मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्‍सल के दो अन्‍य सेंसर होंगे. फोन में 6,000mAh बैटरी होगी, जो 18W फास्‍ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

गीकबेंच पर देखा गया था वनप्लस क्लोवर

इस महीने की शुरुआत में वनप्लस क्लोवर फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 SoC प्रोसेसर के साथ बेंचमार्किंग वेबसाइट गीकबेंच पर देखा गया था. बेंचमार्क लिस्टिंग के अनुसार, उस मॉडल में भी 4GB रैम थी और वह ऐंड्रॉयड 10 पर चल रहा था. इसी तरह, एक टिपस्टर ने हाल ही में कहा था कि भारत में एक एंट्री-लेवल वनप्लस फोन लॉन्च हो सकता है, जिसकी कीमत 16,000-18,000 रुपये के बीच होगी.