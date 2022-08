OnePlus एक फोल्डेबल डिवाइस पर काम कर रहा है, शायद एक स्मार्टफोन है. सीईओ पीट लाउ ने एक ट्विटर पोस्ट के जरिए टीज किया है, जहां उन्होंने डिवाइस के बॉडी के मेटल हिंज को दिखाया है. OnePlus के सीईओ ने अपनी पोस्ट के साथ दो तस्वीरें साझा कीं और उनके अनुसार हम यह मान सकते हैं कि फोल्डेबल डिवाइस में क्लैमशेल डिजाइन नहीं होगा और यह एक छोटी नोटबुक की तरह खुल सकता है. Also Read - Samsung Galaxy Z Flip 4 Fold 4 launch: दिल थाम कर रखिएगा, आज आने वाला है सैमसंग का Galaxy Z Flip 4 और Fold 4

OnePlus के फोल्डेबल डिवाइस पर काम करने की अफवाहें काफी समय से हैं और सीईओ के पोस्ट ने अभी इसकी पुष्टि की है. अब, फोल्डेबल फोन, जब से वे पहली बार बाजार में आए हैं, प्रीमियम उत्पादों के रूप में लाए गए हैं, जिससे बजट के प्रति जागरूक यूजर्स इससे कतराएंगे. शुरू में, सैमसंग और हुआवेई अपने फोल्डेबल उत्पादों के साथ अग्रणी के रूप में उभरे और जल्द ही Xiaomi, Honor, Microsoft और Oppo जैसे अन्य ब्रांडों ने भी अपने फोल्डेबल डिवाइस लॉन्च किए. हालांकि, केवल सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन ही मेनस्ट्रीम मार्केट के लिए हैं. दूसरों की सीमित उपलब्धता है.

What do you think this is? 😉 pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX

— Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022