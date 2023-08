OnePlus के फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च इवेंट में हो सकती है देरी, जानिए क्यों

सैमसंग और मोटोरोला के बाद वनप्लस भी अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन वनप्लस ओपन (OnePlus Open) लॉन्च करने की तैयारी में है. पहले, इसके ग्लोबल लॉन्चिंंग इवेंट की तारीख 29 अगस्त बताई जा रही थी, जो न्यूयॉर्क में होने वाली है. लेकिन ताजा अफवाहों से पता चलता है कि इवेंट में देरी हो गई है. टिप्सटर मैक्स जंबोर ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर पोस्ट किया है जिससे पता चला है कि वनप्लस ओपन (OnePlus Open) लॉन्च में देरी हो गई है.

जंबोर ने कहा कि पहले, कंपनी बीओई पैनल का उपयोग करने की योजना बना रही थी, लेकिन कुछ कारण से वनप्लस ने इसके बजाय सैमसंग पर स्विच करने का फैसला किया है, जिसके कारण देरी हुई है. नई लॉन्च डेट की अभी घोषणा नहीं की गई है.