OnePlus Nord 2 5G को लेकर काफी समय से लीक्स व खुलासे सामने आ रहे हैं. जिनमें इसके प्रोसेसर से लेकर डिजाइन तक का खुलासा किया जा चुका है. वहीं अब यह स्मार्टफोन ई-कॉमर्स साइट Amazon पर लिस्ट हो गया है जिससे स्पष्ट होता है कि यह भारत में Amazon पर सेल के लिए उपलब्ध होगा. यह कंपनी का पहला स्मार्टफोन होगा जो Qualcomm प्रोसेसर की बजाय MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर पर पेश होगा. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन लॉन्च से पहले Amazon पर इस स्मार्टफोन को जीतने का मौका मिल रहा है.

Amazon पर यह OnePlus Nord 2 कमिंग सून के साथ लिस्ट गया है. साथ ही यहां कुछ सवाल दिए गए हैं जिनका सही जवाब देकर आप अपकमिंग स्मार्टफोन OnePlus Nord 2 को जीत सकते हैं. यहां जानें पूछे गए सवाल और उनके जवाब के बारे में डिटेल से…

सवाल: What does OnePlus Nord 2 5G promise to be?

जवाब: Fast and Smooth

सवाल: What chipset powers the OnePlus Nord 2 5G?

जवाब: MediaTek Dimensity 1200 AI

सवाल: What’s the fast charging technology on the OnePlus Nord called?

जवाब: Warp Charge