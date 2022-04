एक बार फिर वनप्लस स्मार्टफोन अचानक फट जाने की घटना सामने आई है. लक्ष्य वर्मा (@lakshayvrm) नाम के एक टि्वटर यूजर ने दावा किया है कि उनके भाई का वनप्लस नोर्ड 2 स्मार्टफोन फट गया. उन्होंने बताया कि फोन पर किसी से बात हो रही थी और उसी दौरान फोन फट गया. पीड़ित के परिजन के मुताबिक कंपनी वनप्लस ने फोन ठीक करने या फोन को बदलने से भी साफ मना कर दिया है.Also Read - OnePlus 9RT, OnePlus Buds Z2 शानदार फीचर्स के साथ भारत में हुए लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

लक्ष्य वर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, फोन पर बात करते समय मेरे भाई का OnePlus Nord 2 फट गया. इसके बाद हम नई दिल्ली के सीपी में स्थित वनप्लस के सर्विस सेंटर गए जहां हमें 2-3 दिनों तक इंतजार करने के लिए कहा गया. अब वे हमें उस फटे हुए फोन को वापस करने के लिए बुला रहे हैं क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते. Also Read - OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition: लॉन्च से पहले हुआ कीमत का खुलासा, जानें संभावित स्पेसिफिकेशन्स

@OnePlus_IN Is that your NEVER SETTLE?? This is not a joke! He could have got serious injuries too but luckily he is alive! We just asked for a healthy solution for this, not any compensation or anything else.All I get from you is NO NO NO NO, we can’t do anything pic.twitter.com/RTVUaDln67

— Lakshay Verma (@lakshayvrm) March 31, 2022