OnePlus Nord 2 को पिछले महीने ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया. यह कंपनी का मोस्ट अर्फोडेबल सेगमेंट वाला स्मार्टफोन है. यह स्मार्टफोन लॉन्च से पहले ही अपनी कीमत और फीचर्स को लेकर चर्चा में बना हुआ था. लेकिन होने के बाद इसने यूजर्स को काफी निराश किया. जहां एक तरफ यूजर्स इसके खरीदने के लिए उत्साहित हैं, वहीं इसमें ब्लास्ट की खबरों ने यूजर्स को निराश कर दिया है. इस महीने की शुरुआत में ही OnePlus Nord 2 में ब्लास्ट की एक खबर सामने आई थी जिसके बाद कंपनी ने इसकी जांच का भरोसा दिया था. वहीं अब एक बार फिर से OnePlus Nord 2 में ब्लास्ट हुआ है. जिसके बाद यूजर्स इस स्मार्टफोन को खरीदने से पहले अब कई बार सोचेंगे. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?Also Read - ऑफर: Vodafone Idea के 449 रुपये वाले प्लान में अब मिलेगा डबल डाटा और Zee5 Premium का फ्री सब्सक्रिप्शन

OnePlus Nord 2 में हुआ ब्लास्ट

Twitter पर एक यूजर शुभम श्रीवास्तव ने OnePlus Nord 2 में हुए ब्लास्ट की खबर शेयर की है. जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता के पास OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन है और अचानक से उसमें ब्लास्ट हो गया. हालांकि, यूजर ने ब्लास्ट हुए फोन की फोटो शेयर नहीं की. लेकिन ट्वीट में यह बताया कि उनके पिता एक सरकारी अधिकारी हैं और इस ब्लास्ट से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ वे सुरक्षित है. लेकिन फोन में हुए अचानक ब्लास्ट से उनके पिता को सदमा पहुंचा है. Also Read - Battlegrounds Mobile India ने मात्र सात दिन में बैन किए 3 लाख से ज्यादा अकाउंट, इसलिए कभी न करें ये गलतियां

We are truly dejected to hear about this incident. We earnestly hope that the untoward incident did not cause any harm to your father. We would like to have this addressed on priority and to further scrutinize this matter and ascertain the cause of this instance, please DM us.

— OnePlus Support (@OnePlus_Support) August 10, 2021