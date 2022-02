OnePlus Nord CE 2 5G Launch Date: OnePlus भारतीय बाजार में अपना एक और सस्ता और दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन OnePlus Nord CE 2 5G लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने घोषणा की है कि यह स्मार्टफोन बाजार में 17 फरवरी को दस्तक देगा. (5G Smartphone) सामने आए टीजर के मुताबिक इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. हालांकि, कंपनी ने अभी इसके फीचर्स का खुलासा नहीं किया है. लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि OnePlus Nord CE 2 5G में पहले की तुलना में कई खास फीचर्स देखने को मिलेंगे.Also Read - JioPages ब्राउजर के लिए आया नया Secure Mode फीचर, जानें कैसे करें इस्तेमाल

The OnePlus Nord CE 2 5G is coming soon, and it’s going to be #ALittleMoreThanYoudExpect. Stay tuned! pic.twitter.com/kXNO5ps0Wu

— OnePlus India (@OnePlus_IN) February 10, 2022