OnePlus भारत में अपना पहला smart TV लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी ने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि OnePlus TV को सबसे पहले इंडियन मार्केट में सितंबर में पेश किया जाएगा। इसके बाद इसे दूसरे मार्केट में उतारा जाएगा। OnePlus का 55-inch TV QLED technology के साथ आने की बात कही जा रही है। अब OnePlus TV की एक नई डिटेल्स ऑनलाइन लीक हुई है जिसमें इसके चिपसेट, मैमोरी और दूसरी स्पेसिफिकेशंस की जानकारी दी गई है।

ट्विटर यूजर्स @androidtv_rumour ने Google Play Developer Console list का स्क्रीनशॉट अपलोड किया है। इस लिस्टिंग के मुताबिक अपकमिंग OnePlus TV का कोडनेम “Dosa” होगा।

More info on the @OnePlus TV “OnePlus_Dosa_IN” I talked about yesterday.

It’s using a Mediatek MT5670 (no info found on it, so far) with a good Mali-G51 MP3 GPU. And of course, #AndroidTV 9.

ATV only allows 1080p for the TV menus, don’t worry TV is 4K for compatible content. pic.twitter.com/RuS8TgYBJF

