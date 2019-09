OnePlus अपना पहला Smart TV इस महीने 26 सितंबर को OnePlus 7T स्मार्टफोन के साथ लॉन्च करने वाला है। ऑफिशियल लॉन्च से पहले चाइनीज कंपनी ने इस OnePlus TV के कुछ फीचर्स पहले ही कंफर्म कर दिए हैं। अब कंपनी के CEO Pete Lau ने एक लेटेस्ट ट्वीट किया है, जहां उन्होंने इस स्मार्ट टीवी के एक और फीचर को टीज किया है। टीजर से पता चलता है कि OnePlus TV की वॉल्यूम यूजर के स्मार्टफोन पर कॉल आने पर अपने आप कम हो जाएगी। इसके अलावा यूजर्स अपने फोन पर एक क्विक टैप के जरिए टीवी की एक ऐप से दूसरी ऐप पर जा सकेंगे।

Pete Lau ने इसके अलावा इस स्मार्ट टीवी के बेस स्टैंड की तस्वीर भी शेयर की है। यह ओवल शेप का मेटल स्टैंड है, जिसके सहारे टीवी सर्फेस पर खड़ा होगा। वॉल्यूम फीचर की बात करें तो इस स्मार्ट टीवी से पेयर किए गए स्मार्टफोन पर जैसे ही कॉल आएगी, OnePlus TV अपने आप टीवी वॉल्यूम को कम कर देगा।

Automatically adjust the volume even before you've picked up your call. #OnePlusTV pic.twitter.com/YWl8HlZjyz

— Pete Lau (@PeteLau) September 20, 2019