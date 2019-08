यह खबर कुछ दिन पहले कंफर्म हो गई थी कि OnePlus अपना पहला TV मार्केट में अगले महीने सितंबर में लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है इस TV को सबसे पहले भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। यूं तो OnePlus ने इस अपने पहले TV पर काम करने की घोषणा एक साल पहले ही कर दी थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का लीक होने से काफी हद तक बचाए रखा है। OnePlus ने सबसे पहले इस TV का नाम और Logo सबके सामने कुछ दिन पहले पेश किया था। अब कंपनी ने धीरे-धीरे इसकी अन्य जानकारियों का खुलासा करना शुरू कर दिया है। अब कंपनी ने OnePlus TV को पहली बार टीज किया है, जिसमें इस टीवी के स्क्रीन साइज का खुलासा किया गया है।

OnePlus India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस अपकमिंग TV को टीज करते हुए इसके स्क्रीन साइज का खुलासा किया है। कंपनी के मुताबिक, OnePlus TV 55-इंच साइज में लॉन्च किया जाएगा। यह डिस्प्ले QLED पैनल के साथ आएगी। इसके अलावा ट्वीट में Amazon India का Notify Me पेज का लिंक भी दिया हुआ है।

55″ QLED display

