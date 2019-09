OnePlus TV भारतीय मार्केट में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीवी के लॉन्च से पहले ही OnePlus TV की स्पेसिफिकेशंस कई लीक्स के जरिए सामने आ चुकी है। हाल ही में यह स्मार्ट टीवी Amazon India पर लिस्ट किया गया था। इसके अलावा एक हालिया लीक में इस टीवी का रिमोट भी देखने को मिला है और अब कंपनी के CEO और फाउंडर Pete Lau ने OnePlus TV को एक बार फिर टीज करते हुए इस प्रॉडक्ट का नया फीचर सबसे सामने रखा है।

Lau ने ट्विटर पर OnePlus TV का एक टीजर पोस्टर शेयर किया है, जिसमें TV के बैक में Kevlar फिनिश दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस पोस्टर में टीवी का सपोर्ट बार भी मेटल और टेक्सचर फिनिश के साथ दिखाई दे रहा है। तस्वीर में भले ही टीवी पूरी तरह से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन इससे यह जरूर साफ हो जाता है कि कंपनी इस टीवी को प्रीमियम कैटेगरी में लॉन्च करने वाली है।

No detail is too small #OnePlusTV pic.twitter.com/PqdAETjCni

— Pete Lau (@PeteLau) September 9, 2019