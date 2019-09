OnePlus TV vs Motorola TV vs Mi TV : चाइनीज टेक कंपनी OnePlus ने भारत में अपने स्मार्ट टीवी सीरीज भारत में लॉन्च कर दी है। कंपनी ने भारत में दो स्मार्ट टीवी OnePlus Q1 और OnePlus Q1 Pro स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं। OnePlus TV Q1 सीरीज के स्मार्ट टीवी की भारत में सीधी टक्कर Motorola और Xiaomi Mi TV 4X स्मार्ट टीवी सीरीज से होगी। आइए जानते हैं तीनों स्मार्ट टीवी सीरीज में से कौन से ज्यादा दमदार है।

OnePlus TV Price in India, availability vs competition

वनप्लस ने भारत में दो टीवी OnePlus Q1 और OnePlus Q1 Pro लॉन्च किए हैं। nePlus Q1 को कंपनी ने 69,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। वहीं, कुछ अपग्रेड्स के साथ आने वाला इसका प्रो वर्जन OnePlus TV Q1 Pro भारत में 99,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। दोनों स्मार्टफोन Amazon.in और OnePlus.in के जरिए 28 सितंबर से शुरू हो रही सेल के दौरान खरीदे जा सकते हैं। 28 सितंबर को अमेजन प्राइम कस्टमर्स ही इसे खरीद पाएंगे।

दूसरी ओर शाओमी ने 65-inch 4K UHD स्मार्ट टीवी Mi TV 4X 65 इंच को 54,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। Mi TV 4X 65 इंच टीवी भी बिक्री के लिए अमेजन इंडिया पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। वहीं Mi TV 4X के 43-inch Mi TV 4X को 24,999 रुपये और 50-inch Mi TV 4X की कीमत 29,999 रुपये है। इन टीवी की सेल भी 29 सितंबर से शुरू होगी।

फेस्टिवल सीजन से पहले मोटोरोला ने भी फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर भारत में स्मार्ट टीवी की नई रेंज लॉन्च की है। इस रेंज में HD ready, Full-HD और Ultra-HD (4K) Smart TVs शामिल हैं। Motorola ने 32-inch टीवी को 13,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। इसके अलावा 43-inch FHD टीवी की कीमत 24,999, 43-inch UHD टीवी की कीमत 29,999, 50-inch UHD की कीमत 33,999, 55-inch UHD की कीमत 39,999 रुपये और 65-inch UHD की कीमत 64,999 रुपये है। इन टीवी की सेल 29 सितंबर से शुरू होंगी।

OnePlus smart TVs : Specifications and Features

OnePlus के दोनों टीवी में केवल साउंड आउटपुट का अंतर दिया गया है। OnePlus Q1 में जहां कंपनी ने 50W के चार इन-बिल्ट सराउंड साउंड स्पीकर्स दिए हैं। वहीं OnePlus Q1 Pro 50W के 8 स्पीकर्स वाले स्लाइडिंग स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है। इसमें OnePlus TV Q1 Pro को ऑन करते ही इस टीवी के पीछे से एक साउंडबार स्लाइड करने नीचे आ जाता है। इसके अलावा दोनों टीवी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है।

OnePlus Q1 और Q1 Pro दोनों टीवी 55-इंच की QLED डिस्प्ले के साथ आते हैं। दोनों टीवी का डिजाइन भी लगभग एक जैसा है। इनमें बेजल लैस डिस्प्ले दी गई है। साथ ही इनके बैक में कार्बन पैटर्न वाली फिनिश दी गई है। ये स्मार्ट टीवी Gamma Color Magic MEMC और De-Contour हाई डायनामिक कॉन्ट्रास्ट सुपर रेजोल्यूशन, नॉइस कैंसिलेशन, Dolby Vision और Dolby Atmos, जैसे फीचर्स के साथ आते हैं।

कनेक्टिविटी के लिए कंपनी ने इसमें OnePlus TypeSync, क्विक ऐप स्विच, स्मार्ट वॉल्युम कंट्रोल, Wi-Fi शेयरिंग, स्क्रीनशॉट, ट्रैकपैड कंट्रोल, ब्लूटूथ स्टीरियो और OxygenPlay दिया है। कंपनी ने इसके लिए Google के Android TV से साझेदारी की है। कंपनी का दावा है कि इसके जरिए यूजर्स को बेहतर Smart TV एक्पीरिएंस मिलेगा। इसमें बिल्ट-इन Google Assistant, बिल्ट-इन क्रोमकास्ट, प्ले स्टोर और यूट्यूब भी शामिल होगा।

कंपनी ने इसके साथ एक रिमोट भी दिया है, जो दिखने में आजकल आने वाले स्मार्ट टीवी रिमोट से काफी अलग है। इस रिमोट में Cell डालने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यह स्मार्टफोन के जैसे इन-बिल्ट रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है। इस रिमोट में ऐप्स और गूगल असिसटेंट के लिए डायरेक्ट ऐक्सेस बटन भी दिया गया है।

Motorola and Xiaomi Tvs : Specifications and Features

Motorola के स्मार्ट टीवी कंपनी के टीवी में गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट और Google Android Pie V9.0 है। इन स्मार्ट टीवी की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाएं तो इसमें 2.25GB RAM और 16GB तक की स्टोरेज है। इसमें Triple core Mali GPU है जो क्वॉड कोर प्रोसेसर के साथ आता है। सभी स्मार्ट टीवी में Android 9 Pie का सपोर्ट दिया गया है। कंपनी ने इसके अलावा वायरलैस एंड्रॉइड टीवी गेमपैड को भी पेश किया है। इस खासतौर पर गेमर्स के लिए तैयार किया गया है। मोटोरोला के इन टीवी की सीधी टक्कर शाओमी के टीवी से होगी।

वहीं दूसरी ओर Mi TV 65इंच टीवी को 4K HDR पैनल के साथ लॉन्च किया गया है। इनमें 10 बिट डिस्प्ले है। शाओमी इस टीवी में MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) टेक्नोलॉजी दे रही है, जिसे रियल्टी फ्लो भी कहा जाता है। TV का साउंड आउटपुट 20W है और Dolby + DTS-HD audio output सपोर्ट करता है।Mi TV 4X सीरीज में आपको विविज पिक्चर इंजन, इन हाउस इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। दूसरे Mi TVs की तरह 65-inch Mi TV 4X भी एंड्रॉइड पर ऑपरेट होते है जो PatchWall UI के साथ आते हैं।

इस बार शाओमी के स्मार्ट टीवी में अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स का नेटिव सपोर्ट भी मिल रहा है। टीवी में quad-core प्रोसेसर के साथ 2जीबी रैम और 16जीबी की इंटरनल स्टोरेज है। टीवी में तीन HDMI ports, one AV port, two USB ports, one Ethernet और S/PDIF port का ऑप्शन है। वहीं 43-inch मॉडल जो 4K HDR 10-bit डिस्प्ले और 50-inch 4K HDR 10-bit डिस्प्ले के साथ आता है। दोनों टीवी 20W आउटपुट के साथ आते हैं और यह Dolby + DTS-HD audio को सपोर्ट करते हैं।