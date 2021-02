Oppo A15 New Variant Launch: आप कम कीमत में अधिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन (Smartphone) तलाशते हैं. एक ऐसा फोन जिसकी कीमत अधिक न हो, वो सब ज़रूरी चीज़ें भी मिलें तो महंगे फ़ोन में मिलती हैं. ओप्पो ने इसी को ध्यान में रखते हुए Oppo A15 (Oppo New Variant) का नया वैरिएंट लॉन्च किया है. इस फ़ोन में 4 जीबी रैम, और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज है. Also Read - OPPO A15s Price in india: OPPO A15s स्मार्टफोन लॉन्च, कम दाम में मिलेंगे धांसू फीचर्स

पहले यह मॉडल 4जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज कॉम्बिनेशन में उपलब्ध था. अब यह स्मार्टफोन 4जीबी रैम और 128जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ नया मॉडल लेकर आया है, जिसकी कीमत 12,490 रुपये है.

स्मार्टफोन में 6.52 इंच का वाटरड्रॉप डिस्प्ले (Water Drop Display) है. कंपनी ने कहा कि यह हेलियो पी 35 प्रोसेसर द्वारा संचालित है. साथ ही डिवाइस में 13 एमपी का एआई बेस्ट ट्रिपल रियर कैमरा (AI Best Triple Rear Camera) सेटअप है. साथ ही 2एमपी (डेप्थ) का सेंसर है. वहीं फ्रंट में 8एमपी कैमरा (8 Mega Pixel Camera) है, वो भी बीटिफिकेशन मोड के साथ है.

इसके अलावा इस डिवाइस में 4, 230 MAAH की बड़ी बैटरी है और यह कलर ओएस 7.2 पर चलता है. यह सिस्टम वाइड डार्क मोड, आईकन पुल-डाउन, 3 फिंगर स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट जैसे फीचर्स को भी सपोर्ट करती है. ओप्पो ए15 दो वाइब्रेंट कलर- डायनामिक ब्लैक और फैंसी व्हाइट में बिक्री के लिए उपलब्ध है. यह सभी रिटेल स्टोर्स के अलावा एमेजॉन (Oppo on Amazon) पर उपलब्ध है.

कंपनी ने अपने बयान में कहा, “ओप्पो ए15 का नया वर्जन ग्राहकों को अधिक डेटा सेव करने और बढ़िया अनुभव देने के लिए बनाया गया है.”