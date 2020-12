OPPO A15s Price in india: OPPO ने बुधवार को इंडियन मार्केट में A-सीरीज के तहत नया स्मार्टफोन OPPO A15s लॉन्च कर दिया. यह नया फोन OPPO A15 का अपग्रेडेड वर्जन है. ओप्पो का यह स्मार्टफोन सेल्फी कैमरा के लिए वॉटरड्रॉप नॉच, स्क्वॉयर रियर कैमरा लेआउट, सिक्योरिटी के लिए फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और ग्लॉसी फिनिश के साथ आया है. OPPO A15s में 6.52 इंच HD+ डिस्प्ले और 4230mAh बैटरी जैसी खूबियां हैं. Also Read - OPPO A15s price in India: जल्द आ रहा OPPO A15s स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले कीमत और ऑफर लीक

कीमत और उपलब्धता (OPPO A15s price, availability in India)

Oppo A15s को 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ सिर्फ एक वेरियंट में बाजार में उतारा गया है. इसकी कीमत 11,490 रुपये है. फोन डायनैमिक ब्लैक, फैन्सी वाइट और रेनबो सिल्वर कलर ऑप्शन में आया है. Oppo A15s की सेल 21 दिसंबर को शुरू होगी. इसे अमेजन और रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा. Also Read - Oppo A53 2020 स्‍मार्टफोन 25 अगस्‍त को भारत में होगा लॉन्‍च, कीमत रहेगी 15 हजार से कम

ओप्पो A15s की खूबियां (Oppo A15s specifications)

ओप्पो A15s ऐंड्रॉयड 10 आधारित ColourOS 7.2 पर काम करता है. फोन में 6.52 इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है. इसमें मीडियोटेक हेलियो P35 प्रोसेसर, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज हैं. स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड से बढ़ाया जा सकता है. Also Read - Oppo Reno 3 Pro स्मार्टफोन 3 हजार रुपये तक सस्ता, जानें किस वेरिएंट की कितनी होगी कीमत

ओप्पो के इस बजट स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इनमें 13-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल के दो अन्य सेंसर शामिल हैं. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

Oppo A15s में 4230mAh की बैटरी दी गई है. फोन के रियर में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा. कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाई-फाई, ब्लूटूथ और जीपीएस समेत अन्य फीचर्स दिए गए हैं.